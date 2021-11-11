英超｜謝拉特與阿士東維拉好事近　利物浦邊緣人隨時轉會助拳

英超僅戰1/3賽季，至今已有5名領隊落鑊，阿士東維拉早前解僱甸恩史密夫，利物浦「神奇隊長」謝拉特成為接任的頂頭大熱，勢將回歸英超。流着紅軍的血，謝拉特增兵難免與利物浦扯上關係，隨時有紅軍球員或許轉投維拉，為謝拉特打天下。



英超踏入10月，彷彿進入換帥的季節，由屈福特掀起序幕，及後紐卡素﹑熱刺、諾域治和阿士東維拉一同加入炒人行列，先後5名主帥接過大信封。

謝拉特林柏特又被傳是被選中的人 維拉下任領隊熱門還有他

點圖睇：英超領隊氹氹轉時序

+ 3

最近吞下聯賽5連敗的阿士東維拉，忍無可忍辭退甸恩史密夫（Dean Smith），盛傳頂替人選就是為人熟悉的謝拉特（Steven Gerrard）。這名利物浦「神奇隊長」掛靴後執教蘇超的格拉斯哥流浪至今，如今有望首度執教英超球會，部分英媒指謝拉特已在倫敦，《The Athletic》透露可能在周末前正式官宣。維拉名宿艾邦拉荷（Gabriel Agbonlahor）舉腳贊成，更直言謝拉特是完美人選。

謝拉特曾領格拉斯哥流浪贏得蘇超錦標。（資料圖片／Getty Images）

無論謝拉特執教不同球會，在球迷心目中他也是流着利物浦的血，謝拉特在格拉斯哥流浪曾經簽入利物浦青訓產品賴恩肯特（Ryan Kent），一旦「神奇隊長」正式入主維拉，他會否再度找來紅軍球員助拳？在利物浦上陣機會不多的他們，或者是個好選擇。

比利時前鋒奧歷治（Divock Origi）只能在隊中飾演後備殺手，今季僅在英超上陣16分鐘，日本的南野拓實與張伯倫同樣坐多過踢，即使二人轉投維拉也未必成為正選，但至少取得更多披甲的機會。

上季因為中堅傷兵潮而上位的尼達利菲臘斯（Nathaniel PHILLIPS），隨雲迪積克及麥迪比無病無痛，他的上陣機會大減，今季未曾披甲，以借將身份離隊也是一個不錯選擇。

下任維拉領隊賠率，謝拉特大熱（資料來源：William Hill）

+ 1

想當年的英格蘭「雙特」