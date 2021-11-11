世界盃外圍賽｜英軍受傷兵困擾　賴斯因病退隊　蒙特剝牙勢缺陣

英格蘭國家隊主帥修夫基再遇難題！中場大將迪格蘭賴斯因病退隊，今個國際賽日掛免戰牌，他的好友美臣蒙特亦因完成智慧齒手術避戰，修夫基一下子失去兩名主將。



世界盃歐洲區外圍賽，英格蘭出線形勢大好，只要在未來兩仗擊敗實力稍遜的阿爾巴尼亞及聖馬力諾，便可穩奪來年的決賽周入場券。

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英軍主帥修夫基先要解決傷兵問題，繼拉舒福特及禾特普斯退隊後，韋斯咸隊長迪格蘭賴斯（Declan Rice）因病退隊，篤定未能在未來兩場世盃外上陣，佐敦軒達臣有望取代其正選位置，與加雲菲臘斯鎮守中場。

迪格蘭賴斯因病退隊，英軍中場選擇又少一個。（資料圖片／Getty Images）

與迪格蘭賴斯老友鬼鬼的美臣蒙特（Mason Mount），同樣大有可能缺陣，事關這名車路士中場早前剝智慧齒，並在社交網站上載一段爆笑片段，他在片中口齒不清，並笑言「你而家打我一拳我都feel唔到」，十分有趣。

另外，曼城翼鋒基亞利殊早前同樣表示自己有病在身，修夫基如今確實是「頭都大埋」。