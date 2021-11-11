英超｜謝拉特過檔維拉護級　放棄格流復興計劃源起奪冠後暑假

英格蘭一代中場、利物浦名宿謝拉特，終於走上英超教練席。帶着輝煌，走去護級，他以應屆蘇超冠軍教頭之身，解救近况低沉的阿士東維拉。

蘇超老牌球隊格拉斯哥流浪（流浪）經歷多年低谷，在謝拉特手上重現光芒，去季冠軍是復興計劃第一步。可是，巧婦難為無米炊，球會莫財，令謝拉特有志難伸。上月一番話，道盡無奈，隱含去意。



維拉5連敗，聯賽榜跌至16位，解僱一手帶領升班的領隊甸史密夫。「炒魷」不久，已傳出謝拉特成為接任大熱。此時，謝拉特帶領流浪在蘇超榜首領先宿敵些路迪4分，國際賽期後先要應付聯賽盃準決賽，接下來尚要在歐霸盃爭出線。

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這裏讓他有家的感覺，但合約未完便要走。（Getty Images）

不消一周，謝拉特已確定帶同教練團過檔維拉，包括副手兼「紅軍」隊友麥阿里士打（Gary McAllister）及利物浦前青年軍教練米高庇利（Michael Beale）。易帥來得急，連流浪球員都不知道，只能等待消息。

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維拉無帥日子不夠四天，謝拉特接下甸史密夫的空缺，首次在英超領軍。（阿士東維拉Instagram）

流浪在千禧年後財困，2012年被接管，貶至第4級聯賽，逐級上升，2016年重返蘇超。兩季之後，謝拉特在2018年接下首份教練工作，跟流浪簽約5年。他重組球隊，逐步重建。2019-20年球季，他領軍捱過疫情，亦抵住聯賽盃決賽不敵赫斯的失落與壓力。來到第3季，亦即上季，終告收成。

謝拉特去季領軍，技術性擊倒宿敵些路迪，38場聯賽32勝6和不敗奪冠，全季只失13球，頓時變成格拉斯哥的神。

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格拉斯哥重建輝煌，謝拉特成了神。（Getty Images）

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取得「災後重建」首座蘇超錦標，謝拉特視這裏為另一個家：「世上少有球會，跟利物浦有這麼多相似之處，如今更有特別地位。」而且，他表示樂於為流浪爭取更多成績，「現在更加有決心，創造更多」。根據體育傳媒《The Athletic》報道，奪冠後的暑假，卻種下分歧。

解決財困後重新出發，流浪管理層無時無刻「睇住盤數」。重建球隊要錢，近年經營困難，帳面持續虧損。謝拉特希望大展鴻圖，發現上任後獲批的收購球員預算已花光，要求注資不得要領，又未能賣出球員而換取資金。未能出價買下心頭好，只能靠免簽增添三將，其中一人是錫菲聯中場隆特史譚（John Lundstram）。此外，陣中部分主力，遲遲未肯動筆續約，亦令謝拉特對管理層有所質疑。

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相隔10年，流浪再嘗聯賽冠軍滋味，亦是謝拉特當教練的第一座冠軍。（Getty Images）

流浪在今季歐聯外圍賽不敵馬模，謝拉特無緣領軍殺入分組賽。到了9月中至10月初，流浪在歐霸盃分組賽連負里昂及布拉格斯巴達，謝拉特難忍怨氣，透露不滿，擱下狠話：「如果我們希望繼續成長，升上另一層次，便需要在轉會窗大手收購，就這麼簡單。要跟這些球隊對抗，需要大手收購，過去兩個轉會窗，我們未花一文。」此外，謝拉特在球會的青訓等方面，仍然受制於其他高層，令他感到不滿。

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增兵時無錢可用，有志難伸，謝拉特公開發聲，與球會生嫌隙。（Getty Images）

謝拉特若帶領流浪衛冕，下季便可直入歐聯分組賽，完成精心建構的格流重建計劃。心有一根刺，維拉在合適時間出現，把謝拉特從衛冕之路，帶到到英超打護級戰。無疑謝拉特的教練生涯，提升到另一層次。季中失去功臣的流浪，便要暫時放下重建計劃，盡快制訂應變計劃。事關能夠衛冕，下季所得的歐聯收益，將大大幫助球會財政。