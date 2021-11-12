世界盃外圍賽｜中國靠武磊入球領先　下半場被阿曼迫和1:1

世界盃外圍賽亞洲區12強賽B組今晚進行為5輪賽事，中國國家隊在阿聯酋沙迦中立場迎戰阿曼，最終以1:1打和收場，5戰後1勝1和3負，以4分在小組6隊球隊中第5名，而阿曼則以7分排第4。中國隊目前較阿曼少3分，出線機會漸趨渺茫。

中國隊主教練李鐵在賽前表示，球隊針對阿曼隊做了充分的準備工作，要盡全力贏波，球員戰意高昂，並在21分鐘由武磊射成1:0領先，惟戰至75分鐘終被阿曼迫和。



武磊在賽事21分鐘率先入球，令中國隊領先1:0，但下半場阿曼有入球，最終兩隊戰至平手。（國足微博）

國足對阿曼的球員排位。（國足微博）

被稱為「武球王」的武磊效力西甲愛斯賓奴，在上仗對越南時梅開二度，令中國隊以3：2險勝越南，取得今屆世盃外圍賽暫時唯一勝仗。

中國國家隊主帥李鐵直言對阿曼一仗非勝不可。（Getty Images）

今仗中國隊在阿聯酋鬥阿曼，本應是國足的主場賽事，但因疫情問題而一直未能在真正主場出戰，李鐵亦有微言：「我們是小組唯一一隊沒有主場比賽的球隊，幸好這個球場我們也十分熟悉，加上有幾千名球迷入場，對球隊非常重要，希望球員可以將最好一面表現出來。」

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