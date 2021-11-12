世界盃外圍賽｜國足1:1和阿曼出線告急　李鐵：本應是帶三分走的

世界盃外圍賽亞洲區12強賽B組周四晚（11日）進行為5輪賽事，中國國家隊最終以1:1戰和收場，5戰後僅得1勝，以4分在小組6隊中排第5名，出線機會漸趨渺茫。

中國隊主教練李鐵在賽後表示對最終賽果有些失望，但讚揚國足球員整場表現都非常不錯，大家都抱著必勝的信心，對未能取勝有些遺憾。



中國國家隊主帥李鐵稱對打和的賽果感到失望，但讚揚球員表現佳。（資料圖片／Getty Images）

中國隊目前5戰戰績是1勝1和3負，以4分在小組6隊中排第5名，而阿曼則以7分排第4，中國隊目前較阿曼少3分。李鐵在賽後舉行的記者會上表示：「本來應該是帶著三分走的，但足球就是這樣。我們攻入一個定位球，然後失掉了一個定位球。雙方是（實力）很接近的球隊，1:1的結果也是正常的。」

李鐵指國足長期集訓已近90天，球員仍能保持着很強的鬥志，到最後一分鐘也沒有放棄，他坦言：「我很為我的球員感到驕傲。他們放棄了很多東西，堅持比賽，每一分鐘都很努力。」

對於比賽途中換人，李鐵指60多分鐘的時候，洛國富活動能力有所下降，在邊路的防守有些對不上位置，當時對手急於追平，在兩側創造了很多機會，所以換上吳興涵，在邊路增加活力和加強防守，而蒿俊閔的出場能加強對中場的控制。

李鐵對中國未能在主場出戰有微言。（Getty Images）

這場中國隊對阿曼的賽事，被視為中國隊能否出線的生死戰，最終只是打和取得1分，出線機會大減。而同日進行的同組另外2場比賽中，澳洲主場以0:0賽和沙特，日本則以1:0擊敗越南。目前沙特隊累積13分排小組榜首，澳洲以10分排第二，日本得9分緊隨其後，阿曼得7分排名第4，中國隊積4分排名第5，越南5戰全負以0分墊底。下周二（16日）中國隊將在沙迦體育場再迎戰澳洲隊。

談到與澳洲隊的比賽，李鐵承認澳洲隊是強勁對手，但國足鬥志不減，「我們要盡全力把這場比賽拼下來。我們清楚看到和本組強隊日本、澳洲和沙特阿拉伯的差距，但不代表我們一點競爭力沒有。來到12強賽，就要全力去拼每一個對手，不留遺憾」。

武磊在賽事21分鐘率先入球，令中國隊領先1:0，但下半場阿曼有入球，最終兩隊戰至平手。（國足微博）

阿曼隊在賽事中追平獲得1分，守住小組第4名位置，仍有機會爭取出線，主教練伊萬科維奇賽後說：「這是一場艱苦的比賽，比賽結果對雙方都很重要，我們和中國隊都想保留世界盃出線希望。我要祝賀我的球員，他們踢得很好，精力很集中。在0:1落後的時候球員們沒有喪失信心，我們配得上最後的入球。這對我們是一場作客比賽，能取得積分是可以接受的。」

伊萬科維奇同時亦讚揚對手稱：「中國隊踢得很好，他們是很好的球隊，有很多好球員，但足球就是足球，祝福中國隊在接下來的比賽中好運。」

（新華社）

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中國國家隊主帥李鐵直言對阿曼一仗非勝不可。（Getty Images）

中國隊早前憑武磊梅開二度，以3：2絕殺越南，取得12強賽的首場勝仗，暫時以3分排B組尾二，國足在餘下賽事至少需要升上第3位，才有望保住出線資格。

國足主帥李鐵表示，今仗會是一場硬仗，加上阿曼主教練曾在中國執教，對中國足球十分熟悉。李鐵同時透露他的團隊也做了不少功課，問題在於能否執行戰術：「我們賽前對阿曼做了不少分析，所有球員也對他們十分了解，也針對作出戰術的部署，希望他們比賽時好好執行。」

武磊能否帶領中國再度贏波？（Getty Images）

今仗在阿聯酋鬥阿曼，本應是國足的主場賽事，但因疫情問題而一直未能真正在主場出戰，李鐵亦有所微言，「我們是小組唯一一隊沒有主場比賽的球隊，幸好這個球場我們也十分熟悉，加上有幾千名球迷入場，對球隊非常重要，希望球員可以將最好一面表現出來。」

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