英超｜甸恩史密夫上周被炒今周好事近　傳過檔另一護級分子

收大信封並不是世界末日，總會找到欣賞你的人，這種勵志的故事正正發生在甸恩史密夫身上。

這名50歲的英格蘭教頭早前被阿士東維拉辭退，不足一星期，盛傳他已找到新工，勢將執教另一支護級球隊。



英超領隊「音樂椅」轉過不停，至今已有5名主帥先後接過大信封，其中包括早前執教阿士東維拉的甸恩史密夫（Dean Smith）。各自各精彩，維拉早前委任利物浦「神奇隊長」謝拉特接掌球隊，被炒的甸恩史密夫也不愁寂寞，有望短時間內脫離失業大軍。

維拉宣布謝拉特出任新領隊 球會CEO看中他有兩大原因

謝拉特與阿士東維拉好事近 利物浦邊緣人隨時轉會助拳

收大信封又有咩好怕！（資料圖片／Getty Images）

英超領隊氹氹轉時序

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敬陪末席的諾域治，上周英超打開勝利之門後，隨即辭退主帥法基（Daniel Farke），英國傳媒盛傳林柏特（Frank Lampard）及甸恩史密夫是接替的熱門人選。根據《The Athletic》消息指，林柏特在周五（12日）宣布退出競逐，史密夫漁人得利，順利獲得新工，並將在48小時內公布。

諾域治終拿下升班後首勝 全取3分後卻辭退主帥法基

盛傳林柏特退出競逐行列，甸恩史密夫成為最大贏家。（資料圖片／Getty Images）

甸恩史密夫與「金絲雀」好事近，他將帶同副手莎士比亞（Craig Shakespeare）加盟，二人繼續合作，力爭領諾域治逃離降班漩渦。

諾域治至今僅勝一場，暫時以5分包尾，國際賽日後賽程不太難踢，分別遇上修咸頓﹑狼隊及同樣易帥的紐卡素。一旦成事的話，甸恩史密夫將在12月15日倒戈鬥阿士東維拉。

包尾的諾域治至今僅勝一仗，上周才打開勝利之門。（資料圖片／Getty Images）

謝拉特成為維拉新帥。（維拉官網）

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