英超轉會︱曼聯加強攻勢追逐施丹　出動C朗人情牌冀他出山救紅魔

蘇斯克查又一次難以置信地保住曼聯帥位，干地當上熱刺新帥後，「蘇B」似乎可以至少保住份工至季尾。

然而曼聯球場「慘案」一再發生，球會不得不作兩手準備，英國《星期日泰晤士報》指出，曼聯正加緊出招希望說服施丹來投。



蘇斯克查執教功力未足，今季先後以不同方式慘負利物浦和曼城兩大宿敵。（Getty Images）

施丹老是常出現

曼聯在英超主場0：5慘負利物浦後，已率先傳出紅魔欲以施丹取代蘇斯克查的消息。不過之後傳出施丹無意加盟曼聯，傳聞曼聯找尋中的救亡主帥人選，輾轉落在干地身上。正當干地與曼聯「無限接近」，全世界正等待消息確認一刻，卻又變成「蘇斯克查獲費格遜力撐，暫保帥位」。

曼聯高層向蘇斯克查表明，他只有3場比賽保住份工。曼聯先是英超作客以3：0擊敗熱刺，繼而在歐聯分組賽作客靠C朗補時入波2：2驚險賽和阿特蘭大，之後曼市打吡以毫無招架之勢0：2不敵曼城。3戰1勝1和1負，說不上理想，卻又不算太差，尤其熱刺慘負予曼聯後手起刀落辭退領隊紐奴，快手簽入干地，更令當下失去適合領軍人選，炒領隊一事像是就此不了了之，這個時候，施丹再次出現。

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曼聯想來想去，似乎還是覺得施丹最好，希望借C朗與他的良好關係，拉攏加盟。（Getty Images）

英國《星期日泰晤士報》報道，曼聯正努力游說服施丹加盟，取代蘇斯克查。49歲的施丹，自從今年5月第二度辭任皇馬主帥職位後，沒有領隊工作在身。傳聞指，施丹對接掌曼聯有所保留，不確定那是否適合他的工作。

施丹對教練工作相當揀擇，至今只曾帶領皇馬及皇馬青年軍，曾經有傳言指出，皇馬以外，他只對執教曾效力的祖雲達斯以及法國國家隊有興趣。普捷天奴在巴黎聖日耳門帥位不算穩妥，施丹亦被視作PSG下任領軍人物。然而傳聞天天新款，另有版本意思正好相反，說他其實對曼聯帥位甚有興趣。他的心意暫時無法證實，唯一肯定的是，曼聯對法國人盛意拳拳。

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必須找他的理由

消息指，曼聯希望借陣中大將C朗拿度和華拉尼與施丹的良好關係，加以拉攏，幫助游說施丹來到奧脫福。C朗和華拉尼都曾是施丹在皇馬麾下主力，二人雙雙在今年夏天加盟紅魔。

曼聯看中施丹培育年輕球員以及帶來重要錦標的兩大能力，這兩點正正是球會在蘇斯克查任內向球迷推銷的「重啟文化傳承」，可惜3年過去，挪威主帥沒有為曼聯帶來任何冠軍，因此管理層有意用奪冠紀錄超強的施丹取之代之。

即使如此，目前接替曼聯帥位的大熱門，並非這位踢而優則教的法國一代名將，而是李斯特城領隊羅渣士。不過他曾在2012至15年間執教紅魔死對頭利物浦，如落實肯定會令部不少球迷感到不是味兒。

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