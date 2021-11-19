MLB｜相隔廿年傳奇再現　大谷翔平「二刀流」全票當選常規賽MVP

「快樂的野球少年」踏上傳奇之路。

日本投、打「二刀流」球手大谷翔平經歷漫長的復健過程，沒有白費心機，今季表現無懈可擊。他獲選為職棒大聯盟（MLB）常規賽美國聯盟最有價值球員，兼且獲全票通過，實至名歸。

相隔剛好20年，第二位日本球手奪得MVP。



效力洛杉磯天使的大谷，今季重新開始投、打兼行，成績斐然。投球方面獲得9勝2敗、防御率3.18佳績，打擊方面則擊出100分打擊點，並取得46支全壘打，在全壘打榜大部分時間領先，最終排第3。

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「快樂的野球少年」風靡美國球界。（Getty Images）

大聯盟在早前公布代表最佳陣容的「銀棒獎」（Silver Slugger Award）名單，大谷獲選為美國聯盟本季最佳指定打者。先下一城後，好事成雙，大谷在美國聯盟MVP選舉中獲「一致通過」。負責票選的美國棒球記者協會，30名記者按1至10名排列候選球手，計出總分。球手獲記者的首名投票，可獲14分。

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MLB在公布結果後，以大谷翔平與鈴木一朗早前相遇一幕，標示「最優秀選手」。（MLB twitter）

大谷總分獲420分，代表30名投票記者都以他為首選，遠遠拋離全壘打王小古里路（Vladimir Guerrero Jr.）151分。他是6年來首位一致通過的MVP，史上第19人得此榮譽，亦是歷來第2位日籍MVP。

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鈴木一朗在2001年登陸大聯盟，效力水手首季即奪得MVP。（Twitter）

上一位球手是日本傳奇球手，去年初退役的鈴木一朗，在2001年登陸MLB首季，效力西雅圖水手時奪得。

大谷已返回日本抖暑，日前被日本記者問到何時結婚，他說「等吓啦」。（美聯社）

美國公布奬項時，亞洲地區正在早上。大谷日前已趁休季返回日本，今早透過視像，越洋受訪。對於獲獎，他反應可算冷靜，表示一路以來面對不少質疑，惟有專注，排除雜音，「只想着打出樂趣，看看可以做出什麼成績」。

主持人恭喜大谷奪獎，他似難掩早上起來的睡意，突然擦擦眼，又瞬間展歡頻，如一個大男孩般可愛。對於如何慶祝，大男孩突然變成「小毒毒」：「其實，冇乜特別。我應該都係留喺屋企，自己一個過夜。」MLB日本方面宣布，已安排東京鐵塔在日本時間黃昏17時17分，打出祝賀字句，並亮起天使的「紅、白、藍」顏色。