行山｜溯大蚊坑尋西貢結界　被困5小時摸黑爆林｜香港秘密搜查官

ViuTV節目《香港秘密搜查官》周三播出「西貢結界」的一集，攝製團隊探索懷疑5年前行山人士張善鵬失蹤4日的大蚊坑。儘管團隊有山藝教練帶領，但到日落找不到路出澗，最終要在晚上「爆林」才接回正路，登大蚊山後經赤徑離開。除了迷路之外，他們途中還遇上青竹蛇，十分驚險！



張善鵬在2016年6月獨個兒到西貢行山時，失蹤4日3夜，最後經四叠潭逃出生天，到鹹田灣遇上警察，得以脫險。網上猜測，張善鵬可能大蚊山高處被雷擊中，神智不清下在大蚊坑迷路，所以今集《香港秘密搜查官》就行一次大蚊坑。他們由夾萬坑開始，轉入更狹窄崎嶇的大蚊坑，上溯此澗。

當年張善鵬失蹤報道：西貢行山失蹤墮「結界」？ 鵬哥迷離四日：山友消失、石頭發聲

兩位女主持徐㴓喬（Asha）及陳漢娜（Hanna）表示，愈往上游就愈難行，有些位置要經過不見天日的密林，「清醒都變迷迷糊糊」、「好似永遠喺原地，冇變過」。

【《香港秘密搜查官》探「西貢結界」迷路】

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行到下午5時15分，攝製隊還未離開大蚊坑，找不到路接上山徑。山藝教練初時探路，嘗試沿分支澗道而上，但一時間都找不到去路，懷疑是太少人行，路徑都被叢林覆蓋。最終，教練決定要強行爆林上去，有的位置很斜，有時遇到有刺的植物，更發現青竹蛇。迷路被困5小時後，攝製隊終於行到出石屎路。接近晚上11時，他們才走到去赤徑。

主持陳漢娜在節目中說：「我覺得出得返嚟已經好開心。」她表示：「我完全感受到嗰個位點解叫結界。」另一名主持徐㴓喬說：「我仲未PROCESS（釐清）到噚日發生嘅事。」憶起那個迷路的位置，她說：「依家諗返起，嗰度其實無路可走。」

節目奉勸觀眾以謹慎的態度去行山，而且要結伴同行。丁利華及張善鵬這兩宗經典的西貢行山失蹤個案，他們都是獨自行山而出意外。

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