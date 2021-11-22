英超｜干地接掌熱刺開齋激情慶祝　承認與前四隊伍有距離

激情干地正式回歸！

這名意大利名帥早前走馬上任執教熱刺，幾經辛苦在主場以2：1反勝列斯聯，取得首場勝仗，完場哨子聲響起，振臂高呼慶祝開齋，並逐一與球員相擁，賽後直言希望以熱情帶動球隊。



英超第12輪壓軸一戰，熱刺主場迎戰列斯聯，主帥干地尋求上任後首場英超勝仗。戰至上半場末段，丹尼爾占士接應積夏里遜傳中，門前加一腳先開紀錄。熱刺在換邊後如夢初醒，攻勢凌厲，哈利卡尼及孫興慜攻門皆被門柱擋出。努力終有回報，賀積查治禁區內撞射入網追平，其後利古朗門前「執雞」補射建功，熱刺幾經辛苦以2：1反勝列斯聯，並以19分升上第7位。

曼城3：0大炒愛華頓 熱刺2：1反勝列斯聯

利古朗門前補射奠勝，熱刺主場2：1反勝列斯聯。（Getty Images）

干地接掌熱刺後，首仗聯賽與愛華頓互交白卷，今仗終於打開勝利之門。完場哨子聲響起的一刻，這名意大利名帥振臂高呼，像是鬆一口氣，激情地與眾將相擁，相當肉緊，熟悉的干地終於回歸。

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瘋狂慶祝，正是干地想帶進熱刺的其中一個元素，「這是得來不易的勝仗，值得熱情地慶祝。一隊球隊可以具備好戰術﹑高質素及組織能力，但關於激情，從來只得有或無之分。我希望我的到來，能夠以我的熱情感染整隊球隊。」

熱刺上半場落後一球返回更衣室，主場球迷不禁報以噓聲，對愛隊表達不滿，干地表示理解球迷的情緒，「我認同球迷的做法，球隊確實發揮不佳，半場休息時我們改變戰術，其後製造不少機會，球員們為了自己而戰，最終取得一場精彩的勝仗。」

與前四的距離只是4分，干地承認與前四球隊有差距，但對麾下依然有信心，直言機會是留給有準備的人，「前四球隊在前列皆有原因，與我們有一段距離，不過我並不擔心，難保任何一隊突然失準，我們要準備好把握每個機會，我相信麾下能夠做到。」