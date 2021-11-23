欖總削12個全職職位　年半以來裁員近五成　下調來季球會補助金

繼香港國際七人欖球賽五度延期至2022年11月後，香港欖球總會今日再公布壞消息。由於需要搬備3000萬港元，確保能夠維持營運至2022年11月，欖總需進一步削減開支，節流措施包括新一輪裁員，並減少2022/23賽季對小型球會的補助金。



欖總行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）表示：「由於明年4月的香港國際七人欖球賽無法舉行，我們只能夠再次縮減開支，以確保欖總能夠持續營運至2022年11月賽事回歸。我們的財政分析指出我們需要採取一個審慎的態度，為2022/23財政年度立即減省3000萬港元的營運成本。」

七欖因疫情第五度延期 欖總：體育園開幕時可能已無國際賽

男子七欖港隊在2018年亞運會奪得金牌，是體育學院精英項目，不受欖總節流影響。（資料圖片）

欖總12個全職職位已被裁走，其他員工將進一步減薪；總會亦即時縮減辦公室空間，並根據未來12個月國際欖球日程的活動，暫時停止欖球課程。成年球會資助方面，2021/22賽季的剩餘時間維持不變；但2022/23球季，成年、青年和小型欖球會的補助金，將按比例減少。

欖球｜七欖連番延期 欖總裁員仍難抵財困 30名港隊球員需轉半職

香港國際七人欖球賽五度延期。（資料圖片；李澤彤攝）

自2020年4月，欖總已裁減48%員工，從146名員工（包括精英欖球計劃的球員）減至77人。當中33名員工職位部分或全部由香港賽馬會、欖總社區基金會贊助商或康樂及文化事務署資助。