行山新手話你知｜試走熱門打卡路線　港版大峽谷天空之鏡一次滿足

「良田坳峽谷、下白泥日落」是香港熱門的「打卡」行山路線之一，可以一次過玩「港版大峽谷」和「港版天空之鏡」，聽起來都覺得好吸引呀！

（出發日期：2021年1月17日）



良田坳位於屯門良景邨和田景邨上方的山坳，良田坳峽谷被稱為「港版大峽谷」，經常被誤會為是菠蘿山，其實良田坳峽谷嚴格來說不算是菠蘿山，菠蘿山是峽谷對面的山頭，要去峽谷的記得是定位良田坳峽谷呀！那裏有一條興建於1989至1991年的軍事路，可直通往下白泥，全程步行大約2至3小時！

對於這條路線的難度網上有好多不同的意見，分別有說「容易」、「難度1星」、「危險」、「多碎石」、「假的難度1星」等等，到底這條路線是不是容易走？適合行山新手嗎？就等我這個路痴行山新手來挑戰和體驗一下吧！

以下是我的「良田坳峽谷、下白泥日落」行山經歷分享：（按圖看清👇👇👇）

+ 19

前往下白泥沿路的風景本來應該是很廣闊開揚的，但是那天有霧只是隱約見到對面建築物的影子，對面就是深圳灣，好像距離好近，近到電訊網絡在那裏都已經自動轉了中國聯通，記得要關掉數據，避免漫遊收費呀！

這段路是比較平坦易走的向下斜坡，間中會有一些「小峽谷」，沿路不少位置都會看到金黃色的太陽下和芒草！（按圖看清👇👇👇）

+ 9

「良田坳峽谷、下白泥日落」的行山路線：

起點：西鐵兆康站C2出口＞乘搭輕鐵505或615P到良景站下車

良景站＞基良學校（對面的斜路直上進入）

大約1小時40分鐘＞良田坳峽谷

大約1小時20分鐘＞下白泥泥灘

終點：下白泥泥灘



「良田坳峽谷、下白泥日落」的行山路線：（自由旅生授權使用）

小感想：

個人非常喜歡這條「良田坳峽谷、下白泥日落」的行山路線，除了可以一次過玩「港版大峽谷」和「港版天空之鏡」，而且不用走回頭路，沿途的風景大不同，前半部分是處於高地，被群山包圍，欣賞大石和峽谷的景觀，而後半部分是處於低地，欣賞芒草、日落和泥灘，是兩種不同的體驗但可以一次過玩，正呀！

而路線的難度方面，作為新手的我，認為這條路線不是「容易」和不是「難度1星」的，特別是有一段路我是要用手輔助上去的，那段路絕對是「危險」、「多碎石」，要格外留神，但是如果你小心一點是可以去挑戰的和絕對行到的，而其他的路段都是容易的！以上都是我的個人經歷和感受，每個人的體力都不一樣，都會有不同的感受，最重要是量力而行！

路痴新手行山注意事項：

- 天氣好才去行山，可以減少地面路滑發生意外的機會

- 選擇簡單易行的路線，量力而為，最好結伴而行

- 事前準備好行山路線資料，起點、終點、補給位置、退出路線等等

- 留意日落時間，盡量在天黑前完成路線，以防萬一帶備電筒，電話要充滿電和帶後備充電器

- 穿著輕便服裝和舒適防滑的鞋

- 輕便背包（雖然我喜歡拍照，但是為了減輕背包的負擔，我選擇了用手機拍攝，不帶大機）

- 拍照時選擇一個安全的地方，避免站在崖邊或做到攀石等的危險動作

- 帶備充足的水和輕便的食物（例如餅、朱古力），留意身體狀況定時補充水份



2021年消委會行山背囊測試比較（按圖放大）：

+ 9

相關文章：消委會．行山背囊測試｜有個品牌獲最高5分 Decathlon款式有驚喜

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

【本文獲「自由旅生」授權轉載。】