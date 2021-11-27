英超早場直擊｜艾迪賀維戰勝肺炎　即睇紐卡素作客阿仙奴正選陣容

今晚英超好戲連場，頭場有搖身一變成為豪門的紐卡素作客阿仙奴，客軍新任領隊艾迪賀維更病癒，可以親自入場指揮球隊作戰。



艾迪賀維成為紐卡素主帥之後，本應上場英超首次領軍對賓福特，但因為確診新冠肺炎，需要接受隔離，未能現場督師，今場對阿仙奴，成為親自帶領紐卡素比賽的首戰。

紐卡素上場與賓福特踢成3：3，今季12場聯賽未贏過，僅錄6和6負，艾迪賀維今場親自領軍，能否為球隊帶來好運，首嘗勝利呢？

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艾迪賀維（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴正選陣容（4-4-2）

32. 蘭斯達爾

18.富安健洋-4.賓韋特-6.加比爾馬加希斯-20.紐奴泰華利斯

5. 湯馬士柏迪-23.森比盧卡加-10.伊美路維-8.馬田奧迪加特

7. 布卡約沙卡-14.奧巴美揚

後備

1. 賓特尼奴/3.基蘭泰亞尼/9.拿卡錫迪/15.美蘭尼爾斯/16.洛賀丁/19.尼高拉斯比比/25.艾利尼/30.尼基迪亞/35.加比爾馬天尼利

紐卡素正選陣容 （4-3-3）

1. 杜巴夫卡

21. 賴恩費沙-17.艾美卡夫-6.拿修斯-5.法比安舒哈

11. 馬特列治-8.舒維爾-28.祖爾韋洛克

10. 辛特麥斯明-7.祖連頓-9.哥林威爾遜

後備

26. 卡爾達路/2.施亞蘭奇勒/12.查馬李維士/14.艾錫希頓/16.軒迪克/19.查維文基路/23.積及梅菲/24.米基爾阿米朗/36.桑恩朗達夫

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