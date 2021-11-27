英超｜豪門紐卡素繼續包尾　作客阿仙奴落後0：2

今晚英超好戲連場，頭場有搖身一變成為豪門的紐卡素作客阿仙奴，客軍新任領隊艾迪賀維更病癒，可以親自入場指揮球隊作戰。
艾迪賀維成為紐卡素主帥之後，本應上場英超首次領軍對賓福特，但因為確診新冠肺炎，需要接受隔離，未能現場督師，今場對阿仙奴，成為親自帶領紐卡素比賽的首戰。
紐卡素上場與賓福特踢成3：3，今季12場聯賽未贏過，僅錄6和6負，艾迪賀維今場親自領軍，派出養傷多時的門將杜巴夫卡復任正選，防線亦起用賴恩費沙和艾美卡夫，希望一洗今季未嘗過「清白之身」的頹勢。
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阿仙奴方面，小將紐奴泰華利斯繼續擔當正選，中場線用上湯馬士柏迪和馬田奧迪加特。上半場雙方互有攻守，各有一次威脅射門但未有入球，紐卡素憑舒維爾遠射被主隊門將蘭斯達爾救出；阿仙奴則有奧巴美揚門前失機，未能打開紀錄，雙方半場互交白卷。
換邊後10分鐘，主隊阿仙奴終於打開缺口。英格蘭國腳布卡約沙卡左路引球推進，在禁區角位與隊友伊美路維及紐奴泰華利斯一次三角短傳後成功突破，乖巧射遠柱入網。
可惜布卡約沙卡稍為欠運，入波8分鐘後就因傷退下火線，阿仙奴以另一小將加比爾馬天尼利入替。這位20歲巴西球員第一下掂波，即接應富安健洋助攻射入，令阿仙奴輕鬆領先2：0。
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