乒乓世錦賽｜印度烈女vs盧森堡大媽　你必要認識的一場世紀獎牌戰

盧森堡58歲大媽vs印度體壇新女神，如此戲碼，竟然出現在世界乒乓球錦標賽女雙8強。

由於不設季軍戰，任何一方獲勝，都能在中日壟斷下，最少獲得一面銅牌。

如果說「倪大媽」倪夏蓮的來頭已經耳熟能詳，那不如讀讀印度球手巴查（Manika Batra）的故事。印度不是乒乓強國，但當巴查3年前在英聯邦運動會爆冷橫掃新加坡，把2金1銀1銅帶回家，這個一夜爆紅的體壇烈女，注定要不斷改寫歷史。



印度體壇是日沸沸揚揚。這個從未曾於世界乒乓球錦標賽得過任何獎項的國家，因為巴查同時殺入今屆世乒的女雙及混雙8強，有機會翻開歷史新一頁。

乒乓球手巴查是印度體壇的新一代女神。（Getty Images）

在Google搜尋「Manika Batra」這個名字，最吸睛的是2018年英聯邦運動會，她竟然橫掃傳統勁敵新加坡連取2金——

女單4強，她以局數4：3力克馮天薇，決賽再以4：0大勝馮的隊友于夢雨；

女團決賽，她領軍以場數3：1奏凱，當中她獨取兩勝；

另外還有女雙1銀和混雙1銅。對於乒乓並非熱門運動的印度來說，巴查當時寫下了印度的春日奇蹟；回國之時，機場萬人空巷，在巴查位於新德里西部的住所附近，滿街掛上印有巴查樣子的海報。

2018年英聯邦運動會，巴查取得2金1銀1銅，成為生涯代表作。（Getty Images）

巴查說過：「沒想過機場如此多人接機，就像羽毛球名將妮禾爾或仙杜回國那樣子。乒乓球在印度並不受歡迎，但英聯邦運動會之後，相信更多人喜愛這種運動了。」

在印度，巴查的確是乒乓球界的仙杜。今年26歲的她，4歲開始跟隨哥哥和家姐打乒乓球，當兄姊相繼放棄，唯獨她一試愛上，立志要打出名堂，「當我贏了青年組賽事後，我決定以乒乓為我的事業」。為此，她不但暫擱學業，也放棄了另一個出人頭地的機會：模特兒之路。

她說：「我也喜歡做模特兒，歷來年收到很多邀請。當模特兒更易出名，贏獎牌4年才有一次機會，但我更希望靠獎牌揚名，只有打乒乓球的時候，我才能表達自己。」

巴查在世錦賽女雙及混雙均殺入8強。（Getty Images）

不過巴查的乒乓路並不易走。2014年遠赴格拉斯哥出戰英聯邦運動會，當時19歲的她8強止步；兩年後里約奧運，她早在預賽便要打道回府。今年東京奧運，她更揭破國家隊「讓賽風波」，她在奧運期間拒絕國家隊教練Soumyadeep Roy為其女單賽事擔任場邊指導，原因是該教練於3月的奧運外圍賽，要求巴查讓賽予旗下的學生。巴查堅稱並非對印度乒協「搞事」：「我不會服從於不公義的事！」事件更鬧到上新德里高等法院，至今仍待聆訊小組調查。

無論結果如何，巴查戰至女單第3圈，已是印度乒乓球歷來最佳奧運戰績，如今更有望在世錦賽站上頒獎台。巴查將於女雙8強伙拍Archana Girish Kamath火併盧森堡組合倪夏蓮/Sarah De Nutte，混雙則與Sathiyan Gnanasekaran硬撼日本的張本智和/早田希娜；由於不設季軍戰，只要晉級4強，已肯定最少獲得銅牌。

如果58歲的倪夏蓮（左）如伙拍De Nutte奪得獎牌，也是另一個奇蹟。（WTT Facebook）

印度過往從未於乒乓世錦賽奪得獎牌，若然巴查能夠打破歷史，這趟世錦賽美國之旅，自是圓滿；但即使失望而回，也至少讓球迷記住，這個愛塗上七彩指甲油、愛美鷹嘴豆炸餅的女孩，一路走來披荊斬棘，她不會成為她心目中那個「乒乓球界仙杜」，因為她就是她——一個在乒乓球不受歡迎的國家裏，卻不斷改寫歷史的人。