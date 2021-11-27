香港劍擊公開賽｜江旻憓相隔3年再贏本地賽　見小劍手同場憶初心

香港重劍「一姐」江旻憓對上一次參加本地公開賽已是2018年，今年再度亮相，出戰香港公開劍擊錦標賽。



3年間，她由港隊「一姐」升格為世界一姐，先後稱霸世界盃分站，又奪世錦賽獎牌，如今以不同身份再戰本地賽，於決賽力克隊友連翊希封后。

（廖雁雄攝）

江旻憓以頭號種子身份躋身淘汰賽，8強面對隊友陳渭泠，戰情緊湊，以15：13險勝，其後輕取小將黎曉瞳入決賽，與隊友連翊希（Coco）碰頭。

Coco開賽初段稍佔上風，一度拉開3分差距，以7：5領先完成首節。江旻憓次節打法更加進取，戰術多次奏效得分，隨即取回優勢，領先3分進入最後一節，最終勝15：12。

即使戰況激烈，江旻憓依舊保持一貫的笑容，完賽後隨即脫下劍擊服，換上運動裝，以最佳形象接受傳媒訪問。

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一連兩日的香港公開賽，同時亦舉行14歲以下組別的賽事，江旻憓與小劍手同場作賽，少不免憶及當年的美好時光。「好久沒有在香港打比賽，今次正好與小劍手們齊齊出戰，感覺好開心，他們好可愛，令我憶起自己小時候打比賽的模樣，當時比賽無拘無束，令我想起自己的初心，我要做得更好，成為他們的榜樣。」

今次賽事是江旻憓在陝西全運摘銅後首戰，她笑言「狀態返緊嚟」，並終於「撇甩」傷患，十分期待新賽季，「出戰奧運時，膝蓋半月板仍然有傷，如今終於正式康復，做到不少以前做不了的動作。我也十分期待四出征戰的感覺，畢竟一段時間缺陣國際賽」。

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（廖雁雄攝）

被問及新賽季的目標時，猶如變成江旻憓「快問快答」的橫節。「上次亞錦第3，今年有咩目標？」記者問，她說：「再打好啲！」「想再做世界第一？」「想！」

當江旻憓聽到一個問題時立即斷言說不，她實力是否與其他本地劍手有一段距離，Vivian立即否認，並謙稱差距不大，比賽中一切皆有可能發生，更笑言在場記者落場也有機會贏。

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不過，亞軍得主連翊希則持相反意見，坦言她與Vivian實力有距離：「決賽開段打得不錯，其後有點手緊，始終Vivian的實力、技術也在我之上，我今場用盡全力打，縱然未能取勝，但依然滿意表現。」