桌球｜「鏡粉」傅家俊大讚Tiger阿Jer球技　未來着力培育後起之秀

香港桌球好手傅家俊（Marco）與MIRROR成員柳應廷（阿Jer）及邱傲然（Tiger）合演「調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽」，他與阿Jer合作以74：44擊敗Tiger與另一年僅11歲的桌球手廖予生的組合。

Marco笑言自己全家也是「鏡粉」，大讚阿Jer與Tiger球技了得。未來他將多花時間培育未來一代，希望香港有更多後起之秀。



（鄭子峰攝）

今天的慈善賽於荃灣愉景新城D·PARK舉行，Marco與阿Jer同組，Tiger則伙拍年僅11歲的小球手廖予生（Shaun）。廖予生是2021香港21歲以下青少年英式桌球公開賽第一站亞軍兼2021校際英式桌球比賽冠軍，Marco笑言祝他為偶像，廖予生的球技也贏得現場觀眾不少掌聲。

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至於阿Jer和Tiger，從中學開始已接觸桌球，打起來有板有眼。最終Marco與阿Jer的組合以74：44獲勝，完成今天的慈善賽。

Marco賽後直言，自己全家也是MIRROR的「粉絲」，認為他們透過比賽由普通人變成大眾偶像，當中付出很多努力。罕有地在商場打表演賽，更有大批「鏡粉」助威，Marco表示：「平時正式的桌球比賽雖有觀眾，但都要保持安靜。今次表演賽則不同，觀眾可以不斷吶喊助威，但無論Jer、Tiger或Shaun都沒有受到太大影響，十分難得」。Marco又指，因為疫情而無法出外比賽，但正好趁多了時間在香港，可以花多點精神在桌球推廣及培育年輕球手上。

（鄭子峰攝）

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