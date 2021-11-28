劍擊｜張家朗東京奧運後首作賽　決賽大勝蔡俊彥　香港公開賽封王

東京奧運過了4個月，終於等到男子花劍金牌張家朗亮相。今天他出戰香港劍擊公開賽，一舉殺入決賽，最終以15：4大勝蔡俊彥，奪得冠軍。



一連兩天的香港劍擊公開賽，今天（28日）繼續於亞博上演。一面東京奧運金牌令男子花劍成為焦點賽事，張家朗、吳諾弘、蔡俊彥和崔浩然一路過關斬將，殺入4強。

香港劍擊公開賽，張家朗（右）於4強先勝吳諾弘（左），再於決輾擊敗蔡俊彥。（李澤彤攝）

張家朗於4強面對吳諾弘，戰至6：6完成第一節。第二節他一度陷入苦戰，落後6：10，但站穩陣腳後他完全壓倒吳諾弘，連取9分，反勝15：10，躋身決賽與擊敗崔浩然的蔡俊彥爭冠。

張家朗於決賽更是清風送爽，初段已輕鬆領先4：1。他全場主動進攻，取分節奏和戰術簡單直接，反觀蔡俊彥未能向張家朗施加壓力，落後4：8後便未取一分，最終張家朗大勝15：4，贏得今屆香港公開賽冠軍。

同日其他賽事，鄭曉為於女子花劍決賽封后，她以15：10擊敗符妤名；男子佩劍冠軍則由何思朗奪得，他以15：9力克羅浩天；女佩決賽，歐倩瑩以15：13險勝陳彥霏。

香港劍擊公開賽。（李澤彤攝）