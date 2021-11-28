劍擊．香港公開賽｜張家朗奧運後首擊感壓力　新賽季盼成「世一」

一面東京奧運金牌令張家朗成為全港焦點，今天在亞洲國際博覽館出戰香港劍擊公開賽，當面對全場觀眾圍觀，甚至劍迷為對手取分而打氣，奧運金牌選手也難免感到壓力。



張家朗成為劍迷焦點。（李澤彤攝）

今屆香港公開賽移師亞博舉行，規模比以往更大，場地佈置媲美世界大賽。張家朗以奧運金牌身分出戰，64強輪空，32強火併梁聖豪是硬仗一場，終險勝15：12。此後他愈打愈順，16強以15：9淘汰汪慶嶸、8強勝梁千雨15：5；4強面對吳諾弘一度落後6：10，但他連取9分反勝15：10，決賽硬撼蔡俊彥更大勝15：4，如願成為香港公開賽冠軍。

張家朗（右）久未在港作賽，他坦言觀圈圍觀令他感到壓力。（李澤彤攝）

崔浩然（右）4強不敵蔡俊彥。（李澤彤攝）

東京奧運後不慎弄傷左膝半月板，張家朗休息了4個月才終於再次作賽，他坦言有點壓力，尤其全場對手都圍觀他：「開初都有少少壓力，好像跟全場觀眾對打似的，加上對手年紀輕，觀眾會替他打氣，但慢慢也習慣了，不會影響情緒。」但張家朗對於能在香港比賽還是感到高興，檢討整日表現，他說：「第一場沒有抓緊，打起來有點吃力，之後提自己不要分心。對吳諾弘曾經同一個位連失3分，這是好機會令我適應壓力，在落後下仍要清晰了解自己做錯什麼。」

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張家朗直言今日表現未算最佳，初段不夠專注。（李澤彤攝）

男子花劍隊將於12月中出外作賽，一別就是半年，今日比賽正好讓港將重拾比賽氣氛。張家朗期待之後的連串世界盃分站和世界錦標賽：「我希望世界排名第一，特別是上季失分較多，相對今季較易收復失地。我亦希望於世錦賽有點作為，這是我奧運後的最大目標。」