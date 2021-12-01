羽毛球．年終賽｜鄧謝配首戰輕取英格蘭組合　再勝一場即晉級

在印尼峇里舉行的世界羽聯世巡賽年終賽，香港唯一代表、混雙「左手配」鄧俊文／謝影雪周三（1日）出戰第一場分組賽，身在B組的他們首戰面對英國組合艾利斯／羅倫史密夫（Marcus Ellis／Lauren Smith）。



「鄧謝配」憑着2021年度世巡賽積分第7名獲得年終賽資格，成為香港在今屆的唯一代表，也是他們自2017年以來再戰年終賽，在2017年，「鄧謝配」首戰年終賽便打入決賽，最終敗予中國組合獲得亞軍。

相隔4年再戰，「鄧謝配」抽入B組，同組對手有泰國組合普亞華蘭魯羅（Dechapol Puavaranukroh）/泰拉坦娜齊（Sapsiree Taerattanachai）、英格蘭的艾利斯（Marcus Ellis）/羅倫史密夫（Lauren Smith）以及印尼的佐敦（Praveen Jordan）/奧達維雅迪（Melati Daeva Oktavianti）。

印尼一連三站賽事都在峇里國際展覽中心舉行，所有球手都相當熟悉場地。（Badminton Photo）

「鄧謝配」在周三的第一戰先鬥英格蘭組合艾利斯／史密夫，首局輕鬆地以21：10先取一局，惟第二局對手早段及時入局，一度領先至4：2，雙方比分上緊咬一輪後，鄧俊文／謝影雪重新取得領先，鄧俊文到末段再發揮強大攻力，史密夫更一次發球落網，令港隊領先至20：16，最終「鄧謝」亦沒有錯失這關鍵分，以21：16再取一局，直落兩局擊敗對手。

鄧俊文／謝影雪周四（2日）將在1號場的最後一場對泰國組合普亞華蘭魯羅/泰拉坦娜齊，再勝一場即可肯定進入4強。