彭帥風波｜WTA宣布停辦中國所有賽事　包括香港公開賽

國際女子網球協會（WTA）周三（12月1日）發聲明，稱由於關注中國網球女將彭帥的安全，宣布停止在中國舉辦賽事，包括香港。



WTA主席西蒙（Steve Simon）在聲明中指，鑑於目前情況，非常擔心若明年到中國舉辦賽事，參賽球員和工作人員可能面臨的風險，又表示停辦賽事決定得到董事會全力支持。

彭帥事件繼續發酵。（Getty Images）

WTA近年全力發展中國市場，2019年賽季，中國一共舉辦9站賽事，包括女子年終賽，體育市場研究顧問公司S2M Consulting總經理Mark Thomas指，WTA是次決定將帶來巨大的經濟損失，「但WTA同樣重視女權和 #MeToo，協會要展示這一面」。

今次事件亦波及WTA香港公開賽。這個賽事自2014年起舉辦，曾吸引不少世界高手來港，包括禾絲妮雅琪、珍高域、姬芭、梅古露莎等，大坂直美於2018年亦有報名參賽，雖然最終因傷退出，但她仍堅持來港出席其他公開活動。惟因社會運動及疫情，賽事於2019年起停辦至今。