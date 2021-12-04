曼聯噩耗！傳C朗拿度離奇受傷　蘭歷克領軍首戰或缺陣｜英超

曼聯新任看守領隊蘭歷克，周五出席首個記者會時，才對C朗拿度上仗表現大加讚賞，表示從未見過有36歲球員像C朗般體能好。話口未完，就有傳C朗離奇受傷，可能缺陣周日蘭歷克領軍首戰，為曼聯近日的神奇故事，來一記反高潮。



C朗上場英超個人梅開二度，協助曼聯以3：2擊敗阿仙奴，職業生涯入波數字更突破800球大關。但有消息指36歲葡萄牙球星攻入12碼忘情慶祝時，不慎觸傷膝部，或缺席周日（5日）晚新帥蘭歷克首場領軍、英超主場迎戰水晶宮的比賽。假如C朗無法披甲，一眾曼迷心情必然由天堂跌回谷底。

唔通就係因為呢下飛高高累事？（Getty Images）

C朗疑似慶祝出事逐格回放（按圖放大）

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英國《太陽報》指，C朗周五凌晨對阿仙奴，戰至70分鐘射入致勝12碼之後，做出跳起轉身的招牌慶祝動作，落地時傷及膝部。初時C朗以為無大礙，堅持繼續比賽，但戰至88分鐘更要求退下火線，一拐一拐地進入更衣室，由於戰線頻密，C朗恐怕未必能趕及周日晚上陣。

曼聯對阿仙奴的聯賽上，終獲工作證的蘭歷克也是座上客之一。（Getty Images）

曼聯周五出席上任後首個記者會時，反問記者「你有沒有見到C朗昨晚（指本港周五凌晨對阿仙奴一役）下半場的表現？」蘭歷克表示，C朗今年已36歲，但表現仍令人吃驚，他是頂級的專業，蘭歷克指，「我未見過一個像他年齡的球員可以有那麼好的狀態及體能。他是一個很輕易就能夠改變球賽的球員。」

曼聯眾將對阿仙奴評分 C朗與葡萄牙師弟膺全場最佳

《曼徹斯特晚報》曼聯眾將對阿仙奴評分：

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英超第15輪直播賽程：

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C朗生涯總入球分布：

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