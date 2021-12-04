棒球｜緣起於小學的金牌隊友　有一種男人的浪漫叫相遇相鬥再相知

這不是關於日本王牌投手田中將大放棄MLB、繼續留在日職棒的故事。

這是一個關於明明從小鬥到大卻又天生一對的「男人故事」。



日本王牌投手田中將大今季從大聯盟（MLB）紐約洋基回歸日職洋聯，效力老東家樂天金鷲，季後會否重投MLB成為球壇焦點。日本傳媒昨日率先爆料，答案是「不」，有指田中將大今天（4日）將在感謝祭親自向球迷交代去向。

田中季初簽下一紙高達9億日圓年薪的合約，整季錄得4勝9敗、防禦率3.01，跟旅美前最後一季24勝0敗（包括8場完封）、防禦率1.27的戰績相比，表現的確不似預期，但在球迷心中，田中回歸樂天的意義從來不止是數字，一個畫面足以說明一切。

小時候的坂本勇人（左）和田中將大（右），可有想過將來一起贏得奧運金牌？（網上圖片；Getty Images）

今年33歲的田中，出生於兵庫縣伊丹市，小學一年級開始接觸棒球，加入了伊丹市老虎少棒隊，最初的守備位置是捕手，當時出現另一個擔任投手拍檔的孩子，名叫坂本勇人，兩人怎也想不到，對方將是人生中最重要的其中一個男人。

田中與坂本同是1988年出生，一起成長、一起打球，自然由細鬥到大。其中一次兩人比較打擊距離，本是左撇子的坂本，左打卻怎也鬥不過田中將大，沒想到這卻是他長大後專心右打的契機——「當時媽媽說，左打不行，為何不試試右打呢？」如果坂本是左右開弓的天才型打者，田中則是將勤補拙派，他升上中學後加入寶塚BOYS棒球隊，兼任投手，從此展開王牌投手之路。

田中將大與坂本勇人。（讀賣巨人IG）

兩人升上中學後雖然分道揚鑣，但彼此在相同的軌跡上努力着。田中從兵庫遠赴北海道加入駒澤大學苫小牧高校，帶領校隊成為日本高校棒球強隊，並讓甲子園優勝旗首度跨越津輕海峽，抵達北海道。累積三年高中生涯，田中429次奪三振，超越一代人物松坂大輔，成為日職列強選秀頭號目標。

坂本同樣選擇北上，但他的目的地是青森，他加入青森光星學院，經歷冬季在冰天雪地長跑30公里的地獄訓練，可惜就讀光星學院3年，坂本未曾進軍被視為最高榮譽的夏季甲子園。當2006年田中將大於日職選秀會大出風頭，獲得4支隊伍第一指名，最終加入洋聯的樂天金鷲，坂本則在巨人抽選堂上直倫失敗後，以第一指名加盟這支東京班霸。

田中將大穿上象徵王牌投手的18號球衣，出戰東京奧運。（Getty Images）

兩人此後在日職棒恍如兩條平衡線各自努力，最難忘的一次交疊應是2013年的日本大賽，田中以洋聯冠軍身分，對戰央聯冠軍巨人。該季正是田中取得常規賽24勝0敗驚人戰績的球季，坂本在打線亦發光發亮，2012年以173安成為球隊安打王。兩隊鬥足7場，勝利最終屬於田中將大效力的樂天，田中季後亦選擇挑戰MLB，終與洋基隊簽下一紙7年共1.55億美元的合約。

當田中與洋基約滿，並未收到球隊報價後，他選擇回歸老家，今年初重投樂天金鷲懷抱。難得與小一就認識的老朋友重聚，就連巨人也在球隊Instagram上載坂本與田中小時候打球的合照，慶賀這對充滿男人浪漫的球壇傳奇「合體」。

坂本勇人出戰東京奧運。（Getty Images）

但說到他們真正「合體」，肯定是今年夏天的東京奧運，兩人一同入選日本國家隊，一同於主場站上奧運頒獎台最高級。攝影記者賽後特別拍下一幀兩人的合照，與那些年的「細路仔相」拼湊一起，球迷們自是百般滋味。

如今田中宣布留效樂天金鷲，球迷或許已不像從前般對他期望甚殷，畢竟他今季的數據確實不亮眼。但有時候，在奮力追求數字同時，也有些數字不足以代表的意義，能否感受那一點點，就視乎球迷們的熱愛和真誠了。