桌球熱話｜趙心童獲奧蘇利雲大讚潛力無限　全英賽力爭大賽首冠

全英桌球錦標賽戰至最後階段，中國球手趙心童力克利蘇斯基殺入4強。8強止步的名將奧蘇利雲盛讚這名中國球手潛力十足，更指他是桌球界的費達拿，不過他需要以一樣東西證明自己。



中國球手趙心童在全英賽過關斬將，先擊敗名將希堅斯（John Higgins），8強再挫利蘇斯基（Jack Lisowski），將與另一名將鶴健士（Barry Hawkins）爭入決賽。趙心童的表現備受好評，其中名宿韋特（Jimmy White）更看好他是今屆奪冠大熱。

趙心童全英賽殺入4強，名宿韋特認為他是奪標大熱。（Twitter截圖）

「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）8強與威爾遜（Kyren Wilson）力戰11局惟最終飲恨出局，其後同樣高度評價該名24歲的中國球手，「他（趙心童）是個出色的球手，我從來未見過如此天才橫溢的球員，我認為他是桌球界的費達拿。」

從趙心童身上，奧蘇彷彿看見年少的自己，並道出他要改善的地方，「當我看他比賽時，令我憶起自己，我得到里爾頓的協助下，我在防守才有改善，如今當他面對混亂的局面時，他也有一點下風。」

奧蘇利雲認同趙心童的潛力，但他需要以實績證明自己。（資料圖片／Getty Images）

縱然評價非常高，奧蘇認為趙心童需要一樣東西去證明自己，就是獎盃，「大家說他非常有天份，不過他已經24歲，究竟還可以『消費』潛質幾多年？如今他需要在比賽中贏得獎盃，以實績證明自己，當年亨特利早在17﹑8歲已有冠軍落袋。」

重溫奧蘇利雲今年4月世錦賽的表情包：

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