桌球熱話｜趙心童獲奧蘇利雲大讚潛力無限　全英賽力爭大賽首冠

全英桌球錦標賽戰至最後階段，中國球手趙心童力克利蘇斯基殺入4強。8強止步的名將奧蘇利雲盛讚這名中國球手潛力十足，更指他是桌球界的費達拿，不過他需要以一樣東西證明自己。
中國球手趙心童在全英賽過關斬將，先擊敗名將希堅斯（John Higgins），8強再挫利蘇斯基（Jack Lisowski），將與另一名將鶴健士（Barry Hawkins）爭入決賽。趙心童的表現備受好評，其中名宿韋特（Jimmy White）更看好他是今屆奪冠大熱。
「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）8強與威爾遜（Kyren Wilson）力戰11局惟最終飲恨出局，其後同樣高度評價該名24歲的中國球手，「他（趙心童）是個出色的球手，我從來未見過如此天才橫溢的球員，我認為他是桌球界的費達拿。」
從趙心童身上，奧蘇彷彿看見年少的自己，並道出他要改善的地方，「當我看他比賽時，令我憶起自己，我得到里爾頓的協助下，我在防守才有改善，如今當他面對混亂的局面時，他也有一點下風。」
縱然評價非常高，奧蘇認為趙心童需要一樣東西去證明自己，就是獎盃，「大家說他非常有天份，不過他已經24歲，究竟還可以『消費』潛質幾多年？如今他需要在比賽中贏得獎盃，以實績證明自己，當年亨特利早在17﹑8歲已有冠軍落袋。」
重溫奧蘇利雲今年4月世錦賽的表情包：
+13
【同場加映：奧蘇為善最樂】
【重溫奧蘇利雲蘇格蘭賽的大師級神技】（按圖放大）
+12
體壇熱話｜奧蘇利雲重新定義桌球 換心態打風流波：可以打到90歲桌球︱顏丙濤13日內雙殺「一哥」沙比 王中王賽創最高度數闖四強桌球熱話︱奧蘇利雲被特林普小看 神比喻反擊：別隨便定義我體育熱話｜吳安儀如願與名將切磋 下周全英賽惡鬥顏丙濤爭出線桌球︱奧蘇利雲定下退休死線 火箭說出繼續球員生涯的悲哀現實桌球︱奧蘇利雲4年來首度捧蛋 一怒之下出奇招反有意外收穫桌球︱奧蘇利雲大讚中國新星顏丙濤 踩丁俊暉欠缺天生贏家氣質桌球｜奧蘇利雲完美147氣勢被阻 力戰不敵顏丙濤16強止步