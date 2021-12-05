英超｜為韋斯咸絕殺車路士　入球功臣賽後自嘲　莫耶斯也抽水

今季表現出色的韋斯咸，在今周的英超賽事以3：2絕殺車路士，繼早前以同一比數擊敗利物浦後，再一次殺敗排在三甲的強敵。

馬蘇亞吉（Arthur Masuaku）的絕殺球詭異的入球軌跡，難辨是傳中或射門，最終「收死」車路士門將艾度亞文迪，賽後馬蘇亞吉和主帥莫耶斯分別談起這個入球。



比賽進行到87分鐘，馬蘇亞吉在左路畸角位附近面對對手密集的防守，一度一籌莫展，最終找到空位後大腳一抽，皮球終飄向近柱的死角，笠過艾度亞文迪入網，令韋斯咸以3：2全取3分，穩守積分榜第4位。

馬蘇亞吉這個入球路徑詭異，令文迪可謂「無路捉」，只能眼睜睜看着皮球入網，入球者本人和韋斯咸主帥莫耶斯賽後都談起這個入球。

車路士門將艾度亞文迪雖然盡力挽救，惟最終眼睜睜看着皮球入網，連1分都保不住。（路透社）

莫耶斯笑道：「我對他（馬蘇亞吉）說，那是個很精彩的傳中，那個入球真是很幸運，但在足球這回事，有時就是需要一點運氣，在過去幾場比賽我們有點不幸，但今天運氣回來了。」

至於為韋斯咸攻入另外兩個入球的查洛保雲，也是幽默地道：「他會說自己是射門的，總之就入了……有時你會比較好運，他會說自己是射門的，總之拿到3分，我們就開心了。」

馬蘇亞吉賽後則在twitter分享自己慶祝入球的照片，並附上一句：「所以呢，那入球到底是傳中還是射門？」最後還送上「提示」：「我跟大家一樣震驚啊！」相信已是明示那個入球，是一記無心插柳的「傳中式入球」吧。

觀看馬蘇亞吉的「傳中式入球」：韋斯咸3：2車路士比賽精華

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