英超．持續更新︱蘭歷克領軍曼聯第一擊　對水晶宮C朗趕及復出

曼聯看守領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）千呼萬喚始出來，周日（5日）首度帶領紅魔鬼，主場撲擊水晶宮。

今仗陣前，曼聯一度傳來前線大將C朗拿度因傷缺陣的消息，不過正選陣容一出，這位葡萄牙球星的名字赫然在列。蘭歷克今仗排出跟曼聯上仗擊敗阿仙奴一模一樣的陣容。



11月20日曼聯被護級組球隊屈福特4：1大炒，一日後領隊蘇斯克查終被辭退。新帥人選傳過不停，期間先由同為曼聯舊將出身的一隊教練卡域克暫代職務，及後終宣布由德國足球教父級人馬蘭歷克出任看守領隊，帶領曼聯至本季尾。

曾是蘇斯克查左右手的卡域克，署任主帥一職期間先後領軍在歐聯擊敗維拉利爾，繼而在英超聯賽兩場硬仗，前賽和車路士，繼而擊敗阿仙奴，3戰過後，他功成身退宣布離隊，今仗是新帥蘭歷克上場後的第一仗。

德國足球教父級人馬蘭歷克出任曼聯看守領隊。（Getty Images）

C朗疑似慶祝出事逐格回放（按圖放大）

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今仗之前，英國傳媒一度傳出C朗拿度突然受傷，消息指，這位葡萄牙球星日前對阿仙奴一仗期間，入球後做出招牌慶祝動作時弄傷膝部。不過蘭歷克排出的曼聯正選陣容和陣式，跟上場3：2擊敗阿仙奴沒有兩樣，正箭頭正是C朗拿度。

蘭歷克首仗排陣以不變應萬變，他解釋，「上場我們3：2獲勝，球隊獲得那一戰的經驗，每個球員也是狀態十足和完全康復，我沒有理由去改變它。」

今仗曼聯觀眾席上有不少名宿在場，包括朗尼、丹尼士羅，還有傳奇領隊費格遜。

蘭歷克首次在比賽日亮相奧脫福，他說完全感受到球迷的支持與熱情。（Getty Images）

紅魔目前陣中有不少傷兵，左閘梳爾頭部受傷不在大軍名單，右閘雲比沙卡前仗對車路士弄傷手，防守中場尼曼查馬迪後大腿筋拉傷，二人均被列作後備。傷勢較嚴重的中堅華拉尼、中場普巴和前鋒卡雲尼全部無法上陣。

水晶宮方面，守將佐基姆安達臣大腿傷癒但未入大軍，麥亞瑟和尼敦費格遜續倦勤，另一守將祖爾禾特則需停賽。

比賽戰況：

一樣的11人，同是4-2-3-1陣式，前線4個攻擊球員的企位和配置卻有分別，最明顯的變動是慣常在左翼出現的拉舒福特，更多時間在全隊最前位置，般奴費南迪斯時常在右翼位置活動，C朗位置飄忽，時而在最前，時而墮後協助組織攻勢。辛祖則處於左翼位置為主。蘭歷克領軍的曼聯甫開賽已予人煥然一新之感。球隊用波更快，也更爽，對手水晶宮控球時，也能以逼搶很快奪回控球權。

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曼聯陣容（4-2-3-1）：

門將：迪基亞

後衛：阿歷士迪尼斯、連迪路夫、哈利馬古尼、達洛治

防守中場：費特、麥湯米尼

進攻中場／翼鋒：查頓辛祖、般奴費南迪斯、拉舒福特

前鋒：C朗拿度



水晶宮陣容（4-3-3）：

門將：古亞達

後衛：尼達利基尼、湯堅斯、馬克古希、泰歷米素爾

中場：高耶迪、干拿加歷查、舒洛比

前鋒：韋費特沙夏、佐敦阿休、賓迪基



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