桌球．全英賽｜趙心童首度稱霸大滿貫　賽後慶祝活動稚氣未脫

獲「火箭」奧蘇利雲盛讚的中國球手趙心童，在全英桌球錦標賽殺入決賽，與比利時新星比素爭冠，結果這名24歲的中國球手以局數10：5力挫對手，首度贏得大賽冠軍。
奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）早前盛讚趙心童是桌球界的費達拿，惟「火箭」認為對方需要以獎盃證明自己。趙心童在今年全英賽過關斬將，先後淘汰名將希堅斯（John Higgins）及鶴健士（Barry Hawkins）躋身決賽，與比利時新星比素（Luca Brecel）爭冠，趙心童由頭帶到尾，結果以局數10：5封王，首度稱霸大滿貫。
24歲的趙心童是中國史上第3名贏得三大滿貫的球手，世界排名躍升至第9位，並成為中國新一哥。
趙心童終於做到奧蘇的期望，在場上證明自己，他直言夢想成真，並向更高的目標進發，「在平時訓練時，我信心十足，如今終於奪冠，這是對自己實實在在的肯定，所以我要向更大的目標邁進，來年希望贏得世錦賽冠軍。」被問及如何慶祝時，24歲的他如此回應：「我要回家好好睡一覺，或許明天去唱卡拉OK吧，我要唱We Are The Champions。」
香港名將傅家俊在賽前已經向趙心童打氣，直言「Come on little bro! 童童加油！」，如今奪冠後當然發文祝賀，「恭喜趙心童，新科全英賽冠軍，充滿天份的球手。」
重溫傅家俊與MIRROR成員切磋球技：
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