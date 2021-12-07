西甲｜兩個「美斯」貢獻反勝　久保建英向李康仁坦白：真係好緊張

世界各地有很多「美斯」，日本、韓國各有一個，今季剛好同在一隊，剛剛更齊齊「威水」。

西甲馬略卡剛周末作客先失一球下，最後10分鐘連下兩城反勝馬德里體育會。補時完成絕殺的「日本美斯」久保建英，賽後與助攻隊友扳平的「韓國美斯」李康仁，歡喜慶祝，毫無隔膜。



馬略卡賽後在官方facebook上載一條花絮片，久保建英在更衣室通道與李康仁「雞啄唔斷」。該仗交出助攻後被換出的李康仁，笑容滿面，從後走來搭着久保的肩。

久保不斷跟李康仁討論，二人以流利西班牙語交流。久保向李康仁剖白單刀時的心境：「真係好緊張，側邊仲有一個嚟緊，真係好緊張！」

久保建英傷癒復出，冷靜射入單刀，開齋兼坐球隊贏波。（Getty Images）

兩個「美斯」都在西班牙打滾多年，李康仁在2011年加入華倫西亞青年軍，2018年在一隊亮相，今季轉投馬略卡。

久保建英同樣在2011年加入巴塞隆拿青年軍，2015年回到FC東京征戰日職聯，至2019年獲皇家馬德里垂青，今季第二次外借到馬略卡。

李康仁（右）的罰球，讓馬略卡揭開反勝序幕。（Getty Images）

馬略卡今仗作客至下半場先失球，戰至80分鐘李康仁開出罰球，助隊友頭槌扳平。久保建英早前受傷，休戰8仗後復出第二仗，則在90分鐘協助策動反擊，從中場線突破越位，直奔禁區射入絕殺兼反勝一球，亦是個人本季「開齋波」。

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