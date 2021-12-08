熱刺13職球員確診干地愁爆　歐協聯生死戰照踢　申請周日英超改期

英超球會熱刺日前表示有多名職球員在新一輪檢測中呈陽性，球會周四會在歐協聯分組生死戰迎戰法甲雷恩，在與雷恩的賽前記者會上，領隊干地表示球隊有8名球員和5名工作人員染疫。
干地說：「球隊有8名球員和5名工作人員感染新冠肺炎，每天都有新的人員中招。今天，一名新的球員和一名工作人員染疫，明天會是誰？會是我嗎？我不知道，我只想談論足球，但病毒對你、球員和工作人員都不是一件好事。」
「每個人都有些害怕，大家都有家人，為什麼會有這麼多病例呢？昨天新增了2人，今天又新增了2人，下一個會是誰？不知道，我們想回家和家人們團聚。」干地續指，我們只有11名球員可以參加比賽，今天訓練結束時，一名預備明天正選上陣的球員確診了。事情太可怕了，我們彼此都有接觸。」
有別於以往記招，在干地談完球隊狀況後，整場發布會歷時僅10分鐘便告結束。按照歐洲足協規定，假如一支球隊在A名單註冊的球員少於13人或沒有註冊的守門員可以披甲，比賽就不會舉行，熱刺與雷恩在本港時間周五凌晨4點的比賽暫時看似會照常進行，而球隊已經向英超賽會申請，希望周日與白禮頓的比賽可以改期。
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