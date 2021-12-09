歐聯｜華拿梅開二度也徒勞　車路士臨尾香被追平失首名席位

縱然車路士早與祖雲達斯鎖定晉級資格，兩隊在最後一輪爭奪首名席位。作客俄羅斯辛尼特的車路士，憑迪姆華拿梅開二度及盧卡古的入球，一度領先3：2，以為3分在望之際，卻被主隊補時階段攻入追平一球，3分變1分，同時將榜首位置拱手讓給贏波的祖雲達斯。



早已出線的車路士，最後一輪分組賽並非例行公事，作客俄羅斯的辛尼特，隔空與祖雲達斯爭奪首名出線資格。

傷癒的迪姆華拿及盧卡古齊齊在今仗復出，正選攻堅。基斯坦臣接應角球頭槌向後二傳，華拿白界線前加一腳，開賽僅82秒先拔頭籌。主隊完半場前還以顏色，車路士守衛走甩哥路甸奴，無人看管下近門頭槌建功，其後伊朗阿斯蒙單刀扭過門將射入空門，辛尼特3分鐘連下兩城反超前。

傷癒復出的華拿不足2分鐘建功先開紀錄。（路透社）

迪姆華拿今仗前線表現活躍，換邊後策動攻勢，先與巴克利撞牆配合，再橫傳予盧卡古送入空門，62分鐘追成平手。車路士完場前一次小組入滲，華拿禁區內接應，然後一扣一射再建一功，85分鐘再取領先。可惜車路士未能笑到最後，後備入替的奧斯多耶夫（Magomed Ozdoev）補時階段球不着地勁射破網，最終兩軍全場打成3：3平手。

辛尼特補時階段由奧斯多耶夫勁射破網，完場前追成3：3平手。（路透社）

另一邊廂的祖雲達斯憑摩斯堅恩18分鐘一箭定江山，主場一球小勝馬模，結果以15分升上榜首，車路士只能以次名出線。

摩斯堅恩的入球，直接將車路士打落次席。（Getty Images）

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