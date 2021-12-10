滑雪界「張曦雯」美貌下的中國心　拒做花瓶　以超難動作震驚世界

來年冬奧，最獲關注的中國選手非谷愛凌（Eileen）莫屬。

中美混血、樣子甜美，除了在滑雪場翱翔更會遊走時裝界，一口北京腔的她兩年前毅然入籍中國。她去年世界盃一站奪兩金，創下了國際雪聯賽事歷史，震驚全國；就在4日前，這名女生再次震驚14億人。



18歲的谷愛凌兩年前以一條微博打入中國，本擁有美國國籍的她在宣布入籍中國，是中國滑雪隊第一個「歸化兵」，並將代表國家隊出戰2022年冬奧會。其後她速速在冬季青年奧運會以兩金一銀證明自己非「花瓶」，一個月後的世界盃分站更取得雙金創下歷史。

谷愛凌完成了兩周加轉體四周的高難度動作。她成為世界史上首名女選手唯一一人。（谷愛凌IG）

就在剛剛的世界盃美國斯廷博特站自由式滑雪大跳台載，谷愛凌完成了兩周加轉體四周的高難度動作，她成為世界史上首名、亦是唯一做到這動作的女子滑雪選手，隨後她亦以184.25分的總成績奪得女子組冠軍。

谷愛凌面面觀：

+ 26

除相當的冠軍實力外，Eileen的漂亮臉蛋也是眾人焦點。（谷愛凌IG）

配上「世界首人」的名銜，谷愛凌驚絕滑雪界，但更令人震驚的是，這名「天才少女」僅用三星期學會這高難度動作。「能夠在三星期學會，到現在比賽中能完成，非常高興；這是我第一面大跳台金牌，感覺非常特别」，她賽後說着。自由式滑雪大跳台是谷愛凌即將在北京冬奧會上角逐的項目之一，其餘的就是U型場地和坡面障礙技巧兩個項目。

谷愛凌修長身材，接近完美。（谷愛凌IG）

谷愛凌出生於美國加州，樣子甜美，中美混血樣子讓外界獲稱為中國最美冬奧選手，惟這名一口北京腔的女生卻以以「在胡同裏長大的北京妞」自稱。遺傳了母親的運動細胞，她3歲開始學習滑雪，9歲蟬聯全美自由式滑雪少年組冠軍、13歲起參與成人組比賽所取得的總金牌數目已累積達50個。

今年的巴黎時裝周及Met Gala，谷愛凌也獲邀出席。（網上圖片）

兩年前成為中國滑雪首位歸化運動員，令她人氣爆燈。除了速速成為內地明星運動員，眼睛顏色和東方人的特徵，配上高佻的身材，更吸引時裝及珠寶界垂青。珠寶品牌「Tiffany & Co.」全球代言人除了影星Anya Taylor-Joy和韓國女團BLACKPINK的Rosé，第三位就是谷愛凌。然而在今年的巴黎時裝周及Met Gala，這名滑雪女將也獲邀出席。

對於明星化，「我就是我，我就是愛凌。」她爽朗說道。（谷愛凌Instagram）

人靚、運動出眾、時尚寵兒，最令人「氣憤」的是，她更是個超級學霸。為了訓練提早兩年完成高中課程，並以SAT考試1580分（滿分1600）的成績，考入史丹福大學。「起跑線」及後助力兼備，就是「人生勝利組」的佼佼者。

谷愛凌冬季青年奧運會上獲得兩金一銀。（谷愛凌微博）

縱使一切均展現了她超越年齡的能力，也有頂尖運動員必備的質素，但她還是會撒18歲該撒的嬌。就像訓練艱苦呢，她在Instagram發文訴苦：「想念北京的烤鴨和餃子。」

明年冬奧，她將在大跳台、U型場地和坡面障礙技巧，三線出擊。惟相比起榮譽名利，谷愛凌希望鼓勵更多女生為所好「站起來」：「男孩能做的事情，或者是我們想象中只有男孩能做的事情，比如滑雪、一些高難度動作，很多人會感覺女孩不該去做；我覺得應該鼓勵更多女孩去挑戰，有平等的機會鼓勵更多女孩去做自己喜歡的事情。」