歐霸｜盤點32支晉級隊伍　首名出線有著數直接躋身16強

歐霸盃分組賽告一段落，今季淘汰賽沿用新玩法，首名出線當然有著數，可以避開一眾歐聯小組第三名的球隊。換言之，巴塞隆拿﹑多蒙特及西維爾等隊伍亦要踢多一回合，才可躋身16強。



歐霸盃淘汰賽上季由小組頭兩名，加上歐聯小組第三的8隊，合組32強。今季作出微調，小組首名將直接躋身16強，而次名及歐聯第三的球隊則要多踢一輪附加賽。

從歐聯「降呢」至歐霸的球隊如狼似虎，包括巴塞隆拿﹑多蒙特及西維爾等勁旅，即使有更長時間休息，亦難免16強的惡鬥。

首名出線的韋斯咸，主帥莫耶斯對淘汰賽十分期待，並已有心理準備迎戰一眾勁旅，「歐聯小組第三的球隊，令歐霸賽事增添難度，要交出超卓的表現才可躋身最後階段，但我對球隊信心十足，我們早已有迎戰歐聯決賽分子的經驗。」

歐霸直入16強隊伍：

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跌落歐霸的巴塞，領隊沙維透露縱然球隊只能出戰歐霸，如今也只好全力爭冠，「我們是巴塞隆拿，我們並不屬於歐霸盃，但這是事實，我們要嘗試奪冠。」

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巴塞歐聯分組賽出局︱20張圖見證地上最強20年王朝由盛轉衰

巴塞不敵拜仁慕尼黑，只能轉戰歐霸盃。（Getty Images）

歐霸出戰附加賽隊伍：

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歐霸盃16強附加賽的抽籤將於周一（13日）舉行，並將於明年2月17日及24日上演兩回合賽事。

點圖睇：巴塞20年王朝由盛轉衰

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晉級歐聯16強球隊（按圖放大）：

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英超第16輪直播賽程：

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