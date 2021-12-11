馬斯真蘭奴開展教練生涯　昔日利物浦中場鐵三角全執教鞭｜足球

在2007至2009年間，利物浦組成了令人聞風喪膽的中場鐵三角，3人都先後成為教練。沙比阿朗素及謝拉特都已經累積了數年執教經驗，昔日在中場凶悍掃蕩的馬斯真蘭奴，將會首度執教鞭，在1月上任阿根廷U20主帥。



馬斯真蘭奴去年掛靴。（Getty Images）

掛靴一年後，37歲的馬斯真蘭奴開始教練生涯，將會在明年1月起出任阿根廷U20教練。他過去147次代表阿根廷大國腳，並曾擔任隊長。他初出道踢防中，在2006年由河床轉投韋斯咸，跟住轉到利物浦，再在巴塞隆拿達到球員生涯巔峰，而他亦開始轉任中堅。球員生涯晚年，他曾到中超效力河北華夏幸福，最後回到阿甲的學生隊掛靴。

馬斯真蘭奴（右）昔日效力利物浦，與謝拉特（左）拍檔。（Getty Images）

馬斯真蘭奴效力利物浦時，與沙比阿朗素及謝拉特合作，在賓尼迪斯麾下，組成4-2-3-1陣式的經典中場鐵三角。馬斯真蘭奴負責掃蕩，沙比阿朗素就分波，謝拉特後上攻門。相比馬斯真蘭奴1月才開展教練生涯，沙比阿朗素及謝拉特已經在教練圈子打滾數年。謝拉特由利物浦青年軍起步，跟住在2018年執教蘇超的格拉斯哥流浪，到今季中執教阿士東拉維。至於沙比阿朗素就在皇家馬德里青年軍起步，如今執教西乙的皇家蘇斯達B隊。

謝拉特（右）現時執教維拉。（Getty Images）

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