游泳世錦賽｜何詩蓓強勢出擊　力爭首個世界冠軍　歐鎧淳雙線作戰

國際游泳聯賽（International Swimming League）上周圓滿結束，要一睹何詩蓓風采，下周仍有機會。

香港隊今日（11日）出發阿聯酋角逐世界短池錦標賽，預料何詩蓓將在100米、200米及400米自由泳力爭個人首個世界冠軍。



世界短池錦標賽下周四（16日）起一連6日於阿聯酋阿布扎比舉行，根據泳總9月上載的名單，港隊今次派出10女7男參賽，包括何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳及何甄陶等東京奧運選手。

東京奧運兩銀得主何詩蓓有望衝擊200自的短池世界紀錄。（資料圖片／Getty Images）

何詩蓓談成功之道：

平淡而有力的法則 「那一剎我十分相信自己」

過去幾月在ISL屢破亞洲紀錄的何詩蓓，預料在100米、200米及400米自由泳三線出擊，重頭戲200自將在12月16日上演。

回顧東京奧運女子200米自由泳決賽，何詩蓓勇奪第一面銀牌：

+ 18

何詩蓓自2019年首屆ISL以來200米自由泳全勝，今年在季後賽更兩度刷新亞洲紀錄（1分50.65秒），目前距離世界紀錄（1分50.43秒）只差0.22秒。是次世錦賽，何詩蓓除了有望奪得個人首項世界冠軍，更將再挑戰世界紀錄。

歐鎧淳將出戰50、100米背泳。（楊宇翹攝）

值得一提的是，「大師姐」施幸余7月與19歲小將簡棹桐雙雙打破100米混合泳香港紀錄，二人亦將在世錦賽競逐此項目。

「大師姐」施幸余（右一）將在世錦賽出戰2項個人賽事。（資料圖片/楊宇翹攝）

國際泳聯世錦賽顯示名單：



何詩蓓 100、200及400米自由泳

歐鎧淳 50、100米背泳

陳健樂 100、200米蝶泳

林凱喬 50、200米蛙

施幸余 50米蝶泳、100米混合泳

譚凱琳 50自由泳

簡棹桐 100米混合泳

鄭渝 200、400米混合泳

何甄陶 50米自由泳

卓銘浩 100、200、400米自由泳

劉紹宇 50米背泳

吳宇軒 100、200米蛙泳

伍棹然 200米背、50米蝶

吳欣鍵 50米蛙泳

何天朗 100、200米蝶泳

