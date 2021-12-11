英超｜史達寧12碼一箭定江山　曼城一球挫狼隊繼續做一哥

英超第16輪周六頭場，曼城主場迎戰狼隊，力爭穩住榜首位置。縱然「藍月亮」今仗佔盡優勢，但遲遲未能打開紀錄，狼隊前鋒魯爾占美尼斯完半場前極速兩黃一紅被逐。戰至下半場，曼城的史達寧把握12碼機會建功，一箭定江山，一球險勝狼隊，繼續做「一哥」。



英超形成三頭馬車的形勢，曼城以35分高踞榜首，主帥哥迪奧拿收起新冠肺炎病癒的奇雲迪布尼及菲爾科頓先列後備，狀態大勇的貝拿度施華繼續正選，前線由加比爾捷西斯﹑史達寧及基亞利殊攻堅。

狼隊上仗縱然被利物浦絕殺，但表現贏盡掌聲，今仗的部署分別不大，希望照辦煮碗，守出個未來。狼隊的魯賓尼維斯與隊友基爾文爭頂，將皮球頂回給門將，但二人卻頭撼頭，幸好雙人未有大礙，經過軍醫治理後繼續作賽。

狼隊的尼維斯及基爾文「火星撞地球」，治理後並無大礙。（路透社）

狼隊前鋒魯爾占美尼斯完半場一記「連續技」，成功爭取在32秒內兩黃一紅被逐，這名墨西哥箭頭在中圈附近對簡斯路又拉又踢，其後再短距離封擋對方快開罰球，球證摩斯隨即出示兩黃一紅。基亞利殊補時階段左路傳中，疑似省中基爾文手臂，球證同樣沒有表示，兩軍上半場互無紀錄。

短時間被逐的占美尼斯，離場時心有不甘。（路透社）

曼城換邊後取得壓倒性的控球率，其後亦有具威脅攻門，根度簡接應近門頭槌，皮球已越過荷西沙亞的手頂，幸好隊長高亞迪及時救駕，連續兩仗護空門成功。戰情膠着，哥迪奧拿決定「撳掣」，換入菲爾科頓增強攻力。

「藍月亮」形勢依然佔優，貝拿度施華右路傳中，省中狼隊中場摩天奴腋下附近，球證摩斯直指12碼點，經過VAR翻查後維持原判，12碼由史達寧主射，荷西沙亞捉錯路，曼城66分鐘終於打開缺口。

史達寧射入12碼，為曼城先開紀錄。（路透社）

曼城其後再有機會擴大紀錄，入球功臣右路的傳中恰到好處，無人看管的基亞利殊近射惟不中目標，其後這名英格蘭翼鋒被換出，由迪布尼入替。

基亞利殊錯失良機，其後被換出由迪布尼入替。（路透社）

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