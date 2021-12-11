英超｜奧巴美揚不入大軍名單　阿仙奴6分鐘連下兩城半場領先

英超第16輪，阿仙奴主場迎戰修咸頓，大軍名單中不見隊長奧巴美揚的名字，主帥阿迪達賽前解畫，直指對方因紀律問題而被雪藏。



阿仙奴在酋長球場出擊迎戰修咸頓，今仗由拿卡錫迪戴上隊長臂章領軍，配合奧迪加特攻堅，布卡約沙卡及馬天尼利從後支援；修咸頓方面，早前鬧門將荒，老將卡巴尼路短期加盟救亡，今仗正選把關。

兵工廠的大軍名單獨欠奧巴美揚的名字，主帥阿迪達賽前解釋，對方因為紀律問題被雪藏，「隊中有一些不能違反的規則，而這個不是一個簡單的處境。」

當日攬頭攬頸，如今此情不再。（資料圖片／Getty Images）

縱然阿仙奴主場出擊，可惜修咸頓早段攻勢更多，門將蘭斯達爾屢次撲救，保住防線不失。兵工廠攻勢貴精不貴多，一次反擊足以致命，沙卡右路落底地波傳中，拿卡錫迪無人看管撞射「響袋」，21分鐘先開紀錄。「聖人」防線未能頂住兵工廠，上前助攻的泰亞尼輾轉間頭槌二傳，奧迪加特衝頂建功，6分鐘連下兩城。

拿卡錫迪撞射建功，為阿仙奴先開紀錄。（路透社）

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