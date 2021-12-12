F1．持續更新︱咸美頓韋斯達賓王者終極戰　冰人拉高倫最後一舞

F1今季王者終極戰，咸美頓與韋斯達賓賽前同得369.5分，今夜阿布札比站一戰定生死。到底是咸美頓後上創歷史8度封王，還是韋斯達賓打破「咸爵爺」壟斷首度奪冠？今站另一焦點，當然落在賽後退役的「冰人」拉高倫身上。

今個賽季幾乎站站都多事，今站也不例外，賽前哈斯車隊的馬薩賓（Nikita Mazepin）感染新冠肺炎，未能出賽。



韋斯達賓力爭今季車手總冠軍。（Getty Images）

[9時] 熱身圈展開，韋斯達賓先用紅胎，咸美頓用黃胎起步，Max父親祖斯也在席上觀戰。

今季韋斯達賓與咸美頓由頭鬥到尾，站站精彩，車手榜5度交換領先位置。鬥至最後一站前，咸美頓後從追趕，與「韋少」同得369.5分。

換言之，今站誰得分較多，便會成為今季車手總冠軍。假如雙方均未能得分的話，便要計算分站冠軍數目，由於Max贏得9個分站冠軍，而咸美頓只得8站，在同分情況下，會由韋斯達賓贏得冠軍。

韋斯達賓與咸美頓賽前同得369.5分。（01美術製圖）

阿布札比站是今季最後一站，賽前所有車手來個大合照。（Getty Images）

今站同時是備受車迷愛戴的「冰人」拉高倫F1生涯的最後一戰，賽前他再次連爆金句，當被問到最期待最後一戰的什麼時，他冷冷回一句：「期待比賽完結的一刻」。