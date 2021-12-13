足球熱話｜卡路爾展示打不死精神　神奇護空門亦難救雷丁

由英超轉戰英冠的安祖卡路爾，早前加盟雷丁並非為錢，而是尋找足球的快樂。在場上傾盡全力的卡路爾，證明1000英鎊周薪「抵到爛」，無解的鐵血防守成功護空門，可惜球隊依然以一球飲恨不敵西布朗。



曾效力利物浦﹑韋斯咸等英超球會的安祖卡路爾（Andy Carroll），待業數月後終於有班落，加盟英冠雷丁，卻因球隊違反財政條例，被罰禁止買賣球員，最高人工只能開出周薪1000英鎊，這名英格蘭前鋒欣然接受，事關他只想再次享受踢足球的快樂。

「傷追人」卡路爾1K人工踢雷丁 重拾足球純粹與快樂

卡路爾再戰綠茵場，已為雷丁攻入兩球，4場內取得5分，對雷丁護級十分重要。雷丁今輪作客西布朗，可惜卡路爾今仗未有進賬，最終一球不敵西布朗。

卡路爾今仗的精華竟然是一球防守，身高193厘米的他回後協助防守角球，人群中跳頂解圍，卡路爾落地後失平衡，跌進球門中，其中一隻腳更被球網纏繞，西布朗球員立即補射，門將反應來不及之際，卡路爾奮身在白界線前頂走皮球，神奇地護空門，網民不禁直言卡路爾是如何做到。

縱然雷丁告負而回，但卡路爾展示打不死的精神，實證自己對足球的熱誠，並展示1000英鎊周薪是「抵到爛」。

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