歐聯｜16強戲碼揭盅曼聯抽下籤鬥PSG　C朗美斯再次交鋒

歐聯16強抽籤結果出爐。英超四強之中，曼聯抽得下籤對巴黎聖日耳門，當世兩大球王美斯與C朗拿度，將會正面交鋒。衛冕的車路士則抽到好籤，遇上法甲里爾。
歐聯淘汰賽16強抽籤結果：
曼城 對 維拉利爾
利物浦 對 薩爾斯堡
阿積士 對 國際米蘭
皇家馬德里 對 賓菲加
拜仁慕尼黑 對 馬德里體育會
曼聯 對 巴黎聖日耳門
里爾 對 車路士
祖雲達斯 對 士砵亭
C朗拿度在陣的曼聯，將與宿敵美斯會師16強。二人在西甲相鬥多年，在歐聯卻久未碰面。上次歐聯賽場的球王大戰，已是2010-11年球季準決賽。
相對而言，英超其餘球隊籤運較佳，衛冕的車路士應付法甲里爾，利物浦會遇上奧地利的薩爾斯堡。上屆亞軍曼城，則會對決西甲維拉利爾。
16強首回合將於來年2月15日開戰，分兩星期舉行。次回合於3月8日開始，同樣分兩星期舉行。
晉級歐聯16強球隊（按圖放大）：
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英超第17輪直播賽程（按圖放大）
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