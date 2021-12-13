歐聯16強｜最強話題對決或成泡影　C朗鬥美斯能成真嗎？晏啲抽過

抽籤前夕，球迷間戲言不如曼聯抽中對巴黎聖日耳門，可以讓C朗拿度跟美斯在新球會中碰頭！上天似乎都聽到球迷的聲音，果然抽出了曼聯對PSG的戲碼。【編按：由於抽籤出現失誤，歐聯16強將於香港時間晚上10時重新抽籤】



歐洲足協分享數據，C朗及美斯過去36次碰頭，美斯贏了16次，而C朗贏了11次，9次打成平手；美斯攻入22球，而C朗就攻入21球。

雖然C朗及美斯在西甲及歐聯分組賽時有交手，但講到歐聯淘汰賽交鋒，上次已經是11年前的10/11球季，當時C朗的皇家馬德里及美斯的巴塞隆拿在歐聯4強相遇，巴塞主場贏2：0，作客和皇馬1：1，兩回合計以3：1入決賽。

即睇全部抽籤結果：歐聯｜16強戲碼揭盅曼聯抽下籤鬥PSG C朗美斯再次交鋒

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