泳客注意｜紅旗高懸　勿到銀線灣、清水灣二灘冬泳

撰文：何偉畧
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游泳人士請注意：康樂及文化事務署今日（12月１４日）早上約10時20分宣布，由於大浪關係，西貢區的銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

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