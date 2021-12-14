滑浪風帆｜適應新帆板拉近水平　鄭俊樑：隊內遴選最激烈一次

疫情停辦兩年的香港滑浪風帆公開錦標賽將於本月16日展開，屆時港將會以明年亞運及2024巴黎奧運的滑浪風帆項目新器材「iQFOiL帆板」（取代RS:X）作賽。兩屆東京奧運代表鄭俊樑坦言，新器材讓港隊成員水平拉近，隊內的亞運遴選激烈。



香港滑浪風帆會在公開賽前，先於周二（14日）假維多利亞港舉行別開生面的「黑夜表演賽」，東京奧運代表鄭俊樑及陳晞文聯同「風之隊」眾將出戰。

27歲的鄭俊樑在東京奧運男子RS:X取得第13名，然而已連續3屆作為奧運帆板的RS:X，在今夏奧運後成為歷史。取而代之的iQFOiL由5至35浬都可航行，速度比RS:X快1倍。由於iQFOiL亦即將在明年杭州亞運登場，鄭俊樑透露在奧運後已集中新器材訓練。

鄭俊樑與陳晞文直言隊中競爭激烈，力爭明年亞運資格。（李澤彤攝）

iQFOiL帆種的特色是當帆手乘風破浪，帆板會「升」離水面，遠觀有如飛行。鄭俊樑指體力和體重要求比傳統器材高，港隊隊友在奧運前已改用新板訓練。他在奧運後才適應新板，坦言：「總教練在奧運後讓我休息了一個月，調整自己心態，適應新板種，過去3、4個月都投放了很多時間在iQFOiL上。」他續說：「過去4個月是辛苦，但好開心，因為訓練新板種就像一個新項目，不那麼悶。」

港隊在明年亞運僅派出一男一女出戰iQFOiL項目，現時隊內遴選激烈，兩屆奧運代表鄭俊樑直言不希望奧運名銜變成包袱，「師兄弟說我是兩屆奧運代表，應該好有實力，但我回應他們說是『新嚟報到』。這是全新器材要重新適應，老實講他們技術甚至可能比我好。」

新器材令隊友之間水平相當接近，鄭俊樑稱甚至比以往RS:X時更激烈，「新板令大家水平拉近，因此就是要鬥比賽經驗、臨場發揮判斷，所以不可以說是緊張，但就做好這幾個月的準備。」

鄭俊樑與陳晞文將率領風帆隊出戰16日展開的香港公開賽。（李澤彤攝）

至於奧運後宣布退役、重返校園的陳晞文（Hailey）亦更新了近況，現時仍是運動員身分的她笑言：「雖不是全職，但始終是運動員身分，上課前後都會去赤柱訓練，正在適應學生運動員角色，但都好投入、好開心。」

今夏才相隔9年重返奧運舞台，並以總排名第8創下個人最佳的Hailey，坦言兼顧學業與訓練有點吃力：「對我來說是辛苦的，放低書包好耐，同時重新適應器材，好多東西都同時間重新學習。」

她與鄭俊樑均會出戰16日展開的香港公開賽，眼看隊中師弟妹積極為明年亞運遴選準備，她笑言看到隊員「大隻咗好多」，「好多隊員都是第一次遴選，心態上都要調整同慢慢學習，會提醒他們這只是一個過程，做好自己就可以。」

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