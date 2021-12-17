英超｜車路士4將染疫　缺兩箭頭主場鬥愛華頓再失分

英超周中快車，即使車路士主帥杜慈賽前透露陣中4人染疫，包括兩大前鋒盧卡古及迪姆華拿，主場對愛華頓一仗如常，狀態大勇的美臣蒙特再建功，可惜未能助球隊全取3分，與愛華頓打成1：1平手。
新冠疫情再襲英超，多間球會爆疫，車路士同樣有球員中招，主帥杜慈賽前透露盧卡古﹑迪姆華拿﹑芝維爾及赫臣奧杜爾確診，今仗齊齊缺陣。
兩大箭頭缺陣，今季不時串演前鋒的夏維斯同樣不在陣中，事關這名德國球員開賽前等待病毒測試結果。可幸的是，車路士的板凳夠深度，今仗依然排出不俗的陣容出戰，前線由「美國隊長」普列錫攻堅，配合美臣蒙特及薛耶治。
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