羽毛球世錦賽｜鄧謝配追平史上最佳　激鬥泰國組合向世界冠軍進發

世界羽毛球錦標賽，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪與強敵泰國組合爭奪決賽席位，
鄧俊文／謝影雪成為今年世錦賽港隊的最後希望，上圈直落兩局輕取德國組合，殺入4強，追平港隊歷來在世錦賽雙打的最佳戰績。
「鄧謝配」4強再鬥泰國組合普亞華蘭魯羅（Dechapol Puavaranukroh）/泰拉坦娜齊（Sapsiree Taerattanachai），鄧／謝今年兩度不敵對手，對上一次在年終賽分組賽交手，當時力戰3局憾負，今仗力爭復仇。
鄧謝配與泰國組合今年多次交手，算得上十分熟路，開局初段形勢已經十分緊湊，鄧／謝今仗打法甚有耐性，與對手互拉多板取得優勢，並以11：7領先進入休息。鄧謝配一直維持3至4分的差距，面對對方的強攻，這對香港組合以較佳落點反壓對手，首局以21：15先下一城。
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