何詩蓓400自爭金︱最大對手奧運僅負兩大水神　第3金勝算有多高？

「香港飛魚」何詩蓓今晚（19日）繼續出戰世界短池游泳錦標賽，接連贏得200米及100米自由泳冠軍兼在200自決賽打破世界紀錄後，香港時間10時49分出戰今屆賽事第3個個人項目決賽——400米自由泳，力爭今屆第三面獎牌。



香港飛魚何詩蓓在今屆游泳短池世錦賽發光發亮。（Getty Images）

何詩蓓在東京奧運連奪200米及100米自由泳兩面銀牌，創下香港游泳界以及體育史上新一頁。她之後馬不停蹄參與國際游泳聯賽賽季，狀態持續火熱。一般而言，奧運過後是泳手的調整期，不少名將也選擇缺席今屆賽事，何詩蓓正值巔峰期，正好今年在阿布扎比發光發亮。

她不止在200米自由泳創下短池世界紀錄，也成為世界游泳錦標賽（長池及短池）歷來首位在同一屆賽事同時贏得100米及200米自由泳的女泳手，在世界游泳史永留一席。400米不是她擅長的距離，然而在不少中長距離專家缺陣下，何詩蓓仍很有機會第3度踏上世錦賽頒獎台。

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何詩蓓400自決賽3大對手

她在剛過去的國際游泳聯賽賽季，何詩蓓便曾6次奪得400米自由泳冠軍，包括在總決賽封后。今屆短池世錦賽何詩蓓在400自初賽第4組登場，游出4分02.57秒，排名小組第1，她以總排名第4名晉級的決賽。

她在400自最大對手，離不開3人。首先是中國19歲小將李冰潔，她是中長距離自由泳專家，早前已在今屆賽事贏得800米自由泳金牌，她也是早前東京奧運為中國隊贏得4x200米自由泳金牌並刷新世界紀錄的成員之一，400米自由泳決賽兩大「女水神」迪梅絲（Ariarne Titmus）與莉迪姬（Katie Ledecky）大鬥法，李冰潔即使以較大距離屈居二人之後，仍以4分01.08秒打破亞洲紀錄奪得銅牌，實力毋庸置疑。

李冰潔以4分01.26秒的首名成績進入決賽，肯定是何詩蓓爭奪今屆第3面金牌的最大對手。到底400自決賽，會由已贏得800自的李冰潔包辦，還是連奪100米與200米自由泳的何詩蓓再下一城？或許尚要問過兩個人。

今屆短池世錦賽800米自由泳，中國泳手李冰潔（中）與俄羅斯泳手姬比捷妮高娃（左）分別奪得金、銀牌，二人是何詩蓓在400自力爭今屆第3面金牌的最大對手。（Getty Images）

俄羅斯泳手姬比捷妮高娃（Anastasiya Kirpichnikova），初賽時間4分01.35秒，僅次李冰潔以第二名入決賽，這位21歲新星同為中長距離專家，今年舉行的歐洲短池游泳錦標賽連贏400、800及1500米自由泳3面金牌，今屆短池世錦賽800自僅負李冰潔奪銀，絕對有能力爭牌。

另外還有加拿大15歲天才泳將麥堅杜殊（Summer McIntosh），她初賽游出4分01.82秒，以第三名成績晉級。她今屆同時參加200、400及800米自由泳，她在200自決賽得第五，800自卻在刷新加拿大塵封12年紀錄，並以第二名晉身決賽後棄賽未有出戰。今夜是她今屆賽事第二度與何詩蓓正面交鋒。

今屆短池世錦賽的一大焦點，便是眾多年輕泳將火速冒起。19歲的李冰潔，21歲的姬比捷妮高娃，15歲的麥堅杜殊，3大對手全部較24歲的何詩蓓更年輕。

何詩蓓自評為短距離泳手，400自對她而言距離有點長，然而正如連日在直播室評述的前香港游泳代表江忞懿所言：「勝利是何詩蓓的新常態」，以她的火熱狀態，絕對有能力與對手一較高下，香港人一起集氣為這位香港飛魚力爭第3面世錦賽獎牌。

何詩蓓成為游泳世界錦標賽史上，首位單屆連奪100及200米自由泳冠軍的女子泳手。（Getty Images）

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