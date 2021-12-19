短池世錦賽︱何甄陶50自決賽第8名完賽　21.27秒未能再破香港紀錄

何詩蓓在世界短池游泳錦標賽400米自由泳奪銅後，另一港將何甄陶亦緊接出戰男子50米自由泳決賽。
他在周六兩度刷新香港紀錄，勇闖決賽，最終以21.27秒完成賽事。
24歲的何甄陶是另一位在今屆賽事狀態心熱的香港泳手，他先在周六的男子50米自由泳初賽游出21.36秒，打破由已故港將杜敬謙保持的21.41秒的舊港績。
同晚的複賽，他再游出21.22秒，二度刷新香港紀錄，並以總成績第8名晉身決賽。他是繼杜敬謙之後，歷來第二位晉身世錦賽決賽的香港男泳手。
今晚（19日）的50自決賽中，面對一眾身材高大的歐美選手，何甄陶即使起跳不差，仍落後一眾對手，最終英國泳手普特以20.45秒封王，何甄陶以21.27秒在決賽8名泳手中敬陪末席，未能再次推前香港紀錄。
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