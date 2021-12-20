英超．持續更新︱熱刺為哈利卡尼開紀錄　祖達為利物浦扳平1：1

新冠疫情再襲英超，本輪6場比賽須取消，惟周日尾場熱刺對利物浦一戰，仍可如期上演。利物浦陣中失去後防大將雲迪積克和防中首選法賓奴，19歲小將摩頓獲委以重任正選出戰。

熱刺方面排陣方面，領隊干地亦有出乎意料的選擇，上任後一直在「雪櫃」的迪利阿里，首度在干地任內英超正選上陣。



迪利阿里，首度在干地任內英超正選上陣。（Getty Images）

熱刺正選陣容（5-3-2）

門將：洛里斯

後衛：賴恩施斯隆、賓戴維斯、艾歷迪亞、達雲臣山齊士、艾馬遜

中場：迪利阿里、哈利雲克斯、尼當比利

前鋒：哈利卡尼、孫興慜



甫開賽利物浦率先施壓，熱刺頂住壓力後，開始施展反擊。利物浦失去雲迪積克領導防線，加上中場沒有法賓奴和隊長軒達臣之下，防守力明顯減弱，13分鐘哈利雲克斯搶得皮球，尼當比利接應後「手術刀」直線劏穿紅軍防線，卡尼邊走邊射為熱刺先開紀錄，領先1：0。今季18場聯賽，這位射術精湛的英格蘭隊長終射入個人第2球。

15分鐘卡尼截得皮球引球推進，他在危險地帶妙傳予好拍檔孫興慜，幾乎再次取得入球，可惜這位韓國星將射門未能命中目標。

哈利卡尼為熱刺先開紀錄。（Getty Images）

利物浦正選陣容（4-3-3）

門將：艾利臣

後衛：羅拔臣、祖爾麥迪比、干拿迪、阿歷山大阿諾特

中場：占士米拿、摩頓、拿比基達

前鋒：文尼、祖達、沙拿



熱刺攻勢一浪接一浪，17分鐘孫興憊一次單刀機會，他面對艾利臣起腳，被後者快一步沒收皮球。利物浦短時間內避過兩劫，但球隊中場截擊力疲弱得令人憂慮。

29分鐘熱刺再有入球黃金機會，孫興慜看準迪利阿里傳中，後者勁射被艾利臣僅僅撲出，熱刺未能領先至2：0，這個撲救隨時成為今仗轉捩點。

艾利臣一次精彩撲救，阻止迪利阿里和熱刺領先至2：0，改變了球賽。（Getty Images）

皆因今夜不設防的不止利物浦，羅拔臣前場左路搶得熱刺守將腳下球後高波傳中，迪奧高祖達一頂入網，紅軍35分鐘劣勢下追平1：1。

祖達的頭槌為利物浦追平1：1。（Getty Images）

利物浦追和後得勢不饒人，先有阿歷山大阿諾特勁射被洛里斯用腳擋出，之後祖達屢次帶來威脅，惟未能趁勢再取得入球，半場雙方踢成1：1。