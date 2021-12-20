英超｜車路士延期要求被拒　賽和狼隊失分　杜慈：預料更多人確診

新冠疫情肆虐英超，無任何一支球隊可以獨善其身，車路士近日同樣爆疫，迪姆華拿及盧卡古等多名球員確診，今輪作客狼隊前，一度向賽會提出延期的要求惟被拒，結果全場互無紀錄再失分。對車路士主帥而言，分數或許不再重要，賽後表示麾下在感染風險下出戰，倘若隊中出現更多確診個案，他不會感到出奇。



車路士上輪對愛華頓，賽前確認盧卡古及迪姆華拿等4將染疫，其後賽和愛華頓失分。隊中疫情漸趨惡化，車路士多達7名球員確診，而「車仔」賽前向賽會要求延期，可惜被拒。

球賽如常，主帥杜慈盡力排出最強陣容，前線由普列錫﹑美臣蒙特與薛耶治，而後備席只得6人，其中二人更是門將。車路士縱然有更多控球率，全場8次攻門僅得1次中目標，未能將皮球送入網內，反而狼隊的普丹斯曾經射入空門，可惜隊友魯爾占美尼斯越位在先，結果兩軍全場互交白卷，各得1分。

車路士受疫情打擊，狀態回落，近8輪聯賽第5度失分，以38分續居第3位，但與榜首愈行愈遠，暫時以6分落後榜首的曼城。

車路士缺兩箭頭鬥愛華頓和氣收場 杜慈點出失分最大原因