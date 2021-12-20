空手道亞錦賽｜劉慕裳晉4強明爭入金牌戰 　鄧宇軒奪青年組金牌

空手道亞洲錦標賽在哈薩克上演，東京奧運空手道女子個人形銅牌得主、香港代表劉慕裳晉身4強，肯定獲得獎牌，明日將再爭取進入金牌戰。



劉慕裳先在分組賽第2組打出24.4分（技術能力17.08分、運動能力7.32分），屈居於來自日本的應屆世錦賽銀牌得主小野Hikaru之後，以小組次名出線至第二圈。

劉慕裳過去曾三度在亞錦賽獲得獎牌，包括兩銀一銅，今屆已至少獲得銅牌。（Getty Images）

第二圈賽事，劉慕裳獲24.92分，再次於小組排小野Hikaru之後之後獲次名，進入明日的4強賽，屆時將爭奪周三的金牌戰資格，若然落敗，則因不設季軍戰而會獲銅牌，意味劉慕裳已鎖定獎牌。

她的最佳成績來自2015及2019年亞錦賽，她在兩屆賽事都打入金牌戰後敗予日本選手清水希容，獲得銀牌。

小野Hikaru為應屆世錦賽銀牌得主，也是亞錦賽金牌熱門。（Getty Images）

男子個人形方面，劉知名在分組賽止步，總成績排名第9。

港隊在青年賽事亦有佳績，鄧宇軒在U21男子個人形奪得金牌，羅心汶則獲得U21女子個人形銅牌；青年組方面，郭灝謙獲男子個人形銅牌，蔣先怡則獲女子個人形銅牌；少年組個人形，李藝怡獲女子組銅牌，曾柏賢獲男子組銅牌。