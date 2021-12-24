泳客注意！斧山道游泳池平安夜關閉至另行通告　機房當值人手不足

撰文：顏銘輝
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游泳人士請注意：康樂及文化事務署今日（12月24日）早上7時10分宣布，由於機房操作員當值人數不足，黃大仙區斧山道游泳池現已暫時關閉，直至另行通告。

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